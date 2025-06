MUNDIAL DE CLUBES

Bayern de Munique x Auckland City: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 1ª rodada do Grupo C do Mundial, a partida será disputada no TQL Stadium, em Cincinnati (EUA), às 13h

Pedro Carreiro

Publicado em 15 de junho de 2025 às 07:00

Harry Kane pelo Bayern de Munique Crédito: Bayern de Munique/Divulgação

Bayern de Munique e Auckland City se enfrentam neste domingo (15/06), às 13h (de Brasília), no TQL Stadium, em Cincinnati (EUA), pela 1ª rodada do Grupo C da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Bayern de Munique x Auckland City ao vivo

A partida entre Bayern de Munique e Auckland City terá transmissão ao vivo por SporTV (TV fechada), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming). >

Bayern de Munique

O Bayern de Munique chega embalado após conquistar o título da Bundesliga 2024/25. Para a estreia na competição internacional, o clube alemão tem quatro desfalques confirmados: Alphonso Davies, Kim Min-Jae, Dayot Upamecano e Hiroki Ito, todos por lesões. >

Auckland City

O Auckland City está em meio à disputa da liga nacional da Nova Zelândia e venceu seu último jogo por 4 a 0 contra o Onehunga Mangere United. Sem desfalques importantes, o time neozelandês aposta no bom momento do atacante Myer Bevan, destaque da equipe. >

Prováveis escalações de Bayern de Munique x Auckland City

Bayern de Munique: Neuer; Laimer, Jonathan Tah, Stanisic, Guerreiro; Kimmich, Pavlovic; Muller, Olise; Gnabry, Kane. >

Auckland City: Tracey; Lagos, Mitchell, Boxall, Lobo; Ilich, Garriga, Yoo; Manickum, Bevan, Zeb.

>

Ficha do Jogo

Jogo: Bayern de Munique x Auckland City >

Campeonato: Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025>

Rodada: 1ª rodada – Grupo C>

Data: Domingo, 15 de junho de 2025>

Horário: 13h (de Brasília)>

Local: TQL Stadium, Cincinnati – OH (EUA)>