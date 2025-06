BRASIL REPRESENTADO

Saiba quem são os jogadores brasileiros que vão disputar o Mundial de Clubes por clubes estrangeiros

Com o início em 14 de junho, a competição será disputada nos Estados Unidos

A primeira edição do novo Mundial de Clubes da Fifa será disputada entre 14 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos, e contará com a participação de clubes e atletas dos quatro cantos do globo. Dentre os vários jogadores que estarão em ação durante a competição, 47 deles são brasileiros, mas nem todos atuam por clubes brasileiros. Confira:>