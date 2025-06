CONHEÇA

Confira quais são os times que vão disputar o Mundial de Clubes

Competição será disputada entre 14 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos

Alan Pinheiro

Publicado em 2 de junho de 2025 às 07:00

Troféu do Mundial de Clubes Crédito: Fifa/Divulgação

A primeira edição do novo Mundial de Clubes da Fifa será disputada entre 14 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos, e contará com a participação de clubes e atletas dos quatro cantos do globo. A competição reunirá 32 clubes de todo o mundo e contará com seis representantes da América Sul, incluindo quatro brasileiros: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras. Enquanto o torneio estiver ocorrendo, competições nacionais como Brasileirão e Copa do Brasil vão estar paralisadas.>

Saiba quais são os times que vão disputar o Mundial de Clubes 1 de 32

O formato do novo Mundial seguirá o modelo das últimas edições da Copa do Mundo de seleções. Serão oito grupos com quatro equipes cada, que se enfrentam em turno único. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para as oitavas de final, dando início ao mata-mata em jogo único até a grande final. A única diferença em relação ao torneio entre seleções é que não haverá disputa pelo terceiro lugar.>

A Fifa já confirmou que vai distribuir um total de 1 bilhão de dólares (cerca de R$ 5,8 bilhões) entre os clubes participantes. Cada confederação receberá cotas diferentes, e há ainda premiações adicionais por desempenho em campo. O campeão poderá faturar até 125 milhões de dólares (cerca de R$ 713 milhões), somando a cota de participação e os bônus por fase.>