NOVA COMPETIÇÃO

Quanto vai ganhar? Confira todas as premiações do Mundial de Clubes

Veja quanto ganha cada time por participação e desempenho no torneio

O Mundial de Clubes de 2025 marca uma nova era no futebol internacional, tanto em formato quanto em cifras. A Fifa já confirmou que vai distribuir um total de 1 bilhão de dólares (cerca de R$ 5,8 bilhões) entre os clubes participantes. >

Valores por participação do Mundial de Clubes

Quanto ganham os times em cada fase do Mundial de Clubes?

Além da cota de participação, as equipes podem acumular valores extras conforme avançam no torneio. Confira a distribuição por desempenho:>

Quanto cada clube brasileiro vai receber no Mundial de Clubes?

Os clubes brasileiros participantes (Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo) já têm garantido mais de R$ 86 milhões somente por disputarem o torneio. Esse valor pode aumentar consideravelmente caso as equipes avancem para as fases finais do torneio.>