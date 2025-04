OPORTUNIDADE

Quer ir para o Mundial de Clubes? saiba como concorrer a uma viagem para a final

Evento está marcado para ocorrer entre os dias 14 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos

Alan Pinheiro

Publicado em 17 de abril de 2025 às 15:01

Messi vai disputar o Mundial pelo Inter Miami Crédito: Inter Miami/Divulgação

A Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025 está marcada para ocorrer entre os dias 14 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos. Independente da torcida para um dos clubes brasileiros classificados para o torneio, para clubes europeus ou para assistir craques como Messi e Cristiano Ronaldo em campo, a oportunidade de assistir à final da competição não seria desperdiçada por um fã de futebol. O momento pode acontecer com a promoção “Bud te Leva”.>

A Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025 reúne as 32 melhores equipes espalhadas ao redor do globo. O Brasil chega com força total, sendo o país com o maior número de representantes. São quatro clubes brasileiros em busca da glória máxima, Fluminense, Palmeiras, Botafogo e Flamengo.>

Para concorrer à chance de assistir ao jogo diretamente do MetLife Stadium, nos Estados Unidos, é preciso comprar uma Budweiser e cadastrar o cupom no site oficial da promoção. De acordo com o regulamento, as chances dobram em caso de compra de uma Bud Zero. Em caso de pedidos no Zé Delivery, é possível concorrer cadastrando o número do pedido. Confira as condições de participação e o regulamento no site.>

Além da viagem, quem participa também pode ganhar um Kit Torcedor. O prêmio inclui uma TV 55’ com soundbar, mini geladeira personalizada da Budweiser, além de uma camisa oficial de um dos clubes brasileiros classificados para o torneio. Também há prêmios instantâneos, como caixas de som Budweiser JBL, vouchers de R$150 para comprar Bud no Zé Delivery e camisas oficiais de clubes internacionais que disputam o Mundial.>

Participação válida para pessoas físicas, maiores de 18 anos, mediante a compra dos produtos participantes e posterior cadastro no site www.budweiser.com/pt-br/mundialdeclubes, entre 14h do dia 14/04/2025 e as 14h do dia 13/07/2025 (horário oficial de Brasília), limitada ao cadastro máximo de 144 produtos participantes por CPF. Guarde os comprovantes fiscais de compra cadastrados. Antes de participar, leia os Regulamentos no site. >