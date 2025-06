MUNDIAL DE CLUBES

Benfica x Bayern de Munique: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 3ª rodada do Grupo C, a partida será disputada no Bank of America Stadium, em Charlotte, às 16h

Pedro Carreiro

Publicado em 23 de junho de 2025 às 18:16

Bayern de Munique Crédito: Divulgação/Fifa

Benfica e Bayern de Munique se enfrentam nesta terça-feira (24 de junho), às 16h (de Brasília), no Bank of America Stadium, em Charlotte (EUA), pela 3ª rodada do Grupo C do Mundial de Clubes da Fifa 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Benfica x Bayern de Munique ao vivo

A partida entre Benfica e Bayern de Munique terá transmissão ao vivo por SporTV, CazéTV (YouTube), DAZN e Disney+ (via CazéTV). >

Benfica

O time comandado por Bruno Lage luta por uma vaga na próxima fase e ainda tem chances de tomar a liderança do grupo. A equipe conta com nomes como Di María e Pavlidis, mas terá desfalques importantes como Belotti e Florentino. >

Bayern de Munique

Com 100% de aproveitamento, o Bayern de Munique já está classificado e chega como um dos favoritos ao título. A equipe de Vincent Kompany tem nomes de peso como Harry Kane, Coman e Neuer. Os desfalques incluem Kim Min-jae, Ito e Alphonso Davies, enquanto Musiala e Stanisic são dúvidas. >

Prováveis escalações de Benfica x Bayern de Munique

Benfica: Trubin; Aursnes, António Silva, Otamendi, Carreras; Di María, Renato Sanches, Prestianni, Barreiro; Aktürköglu, Pavlidis. Técnico: Bruno Lage>

Bayern de Munique: Neuer; Laimer, Tah, Upamecano, Guerreiro; Kimmich, Goretzka, Olise, Müller, Coman; Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany

>

Ficha do Jogo

Jogo: Benfica x Bayern de Munique >

Campeonato: Mundial de Clubes da Fifa 2025>

Rodada: 3ª rodada – Grupo C>

Data: Terça-feira, 24 de junho de 2025>

Horário: 16h (horário de Brasília)>

Local: Bank of America Stadium, Charlotte – EUA>