Vitória e Carpini se reencontram em duelo com tabus para os dois lados

Enquanto o treinador nunca perdeu para o Vitória, o Leão da Barra não perde em casa para o Juventude desde o ano 2000

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 16:35

Thiago Carpini alerta para calendário cheio do Vitória
Thiago Carpini comandando o Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Pouco mais de um mês após a demissão, o técnico Thiago Carpini voltará a reencontrar o Vitória neste sábado (16), quando comandará o Juventude em duelo no Barradão, às 18h30, pela primeira rodada do returno do Brasileirão. O confronto traz à tona a pergunta: “O que acontece quando um objeto imóvel encontra uma força imparável?”. Isso porque o treinador jamais perdeu para o Leão da Barra em sua carreira, enquanto a equipe baiana não foi derrotada em casa pelo time gaúcho neste século.

Antes de assumir o Vitória e realizar um bom trabalho na reta final de 2024, Carpini era uma verdadeira pedra no sapato rubro-negro. Ao todo, foram três encontros, com duas vitórias e um empate, sem que o time baiano conseguisse marcar sequer um gol contra suas equipes.

Vitória x Thiago Carpini

  • Vitória 0 x 1 Guarani - Série B 2019 - Arena Fonte Nova

  • Juventude 1 x 0 Vitória - Série B 2023 - Alfredo Jaconi

  • Vitória 0 x 0 Juventude - Série B 2023 - Barradão

Thiago Carpini em Universidad Católica x Vitória, pela Copa Sul-Americana por Victor Ferreira/EC Vitória

Por outro lado, o Leão se apoia em um tabu favorável: não perde para o Juventude em Salvador desde o ano 2000, quando foi superado por 1 a 0 na primeira fase da extinta Copa João Havelange. De lá para cá, os times se enfrentaram oito vezes, com quatro vitórias do Vitória e quatro empates, o que representa um aproveitamento de 62,5%. Nesse período, o Rubro-Negro marcou nove gols e sofreu apenas quatro.

O último encontro no Barradão aconteceu pela 27ª rodada do Brasileirão 2024. Na ocasião, o Vitória venceu por 1 a 0, com gol de Gustavo Mosquito em cobrança de pênalti. No entanto, quando os clubes se enfrentaram na rodada de abertura desta edição, o Juventude levou a melhor e venceu por 2 a 0.

