OPORTUNIDADE

Feirão oferece mais de 600 vagas de empregos e estágios

Evento é direcionado a profissionais das áreas administrativa, transporte, logística, varejo e serviços gerais, entre outras

Donaldson Gomes

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 16:00

Feirão da Empregabilidade acontece no Parque Shopping Bahia este ano Crédito: Divulgação

Nos dias 2 e 3 de outubro, das 9h às 18h, o Parque Shopping Bahia recebe a 3ª Edição da Feira Emprega Transporte SEST SENAT, uma das maiores iniciativas de empregabilidade da Região Metropolitana de Salvador. Pela primeira vez, o evento será realizado em Lauro de Freitas — as duas últimas edições ocorreram em Salvador —, reunindo empresas de diferentes setores e ofertando mais de 600 vagas de trabalho e estágio.

O Galpão de Eventos do Parque Shopping Bahia será o ponto de encontro para candidatos e recrutadores. Além do cadastro de vagas, a programação inclui palestras, oficinas práticas e atendimentos especializados de orientação de carreira e elaboração de currículos.

Já estão confirmadas empresas como Águia Branca, Atlântico Transportes, Concórdia, IEL, OTTRANS, Grupo Gevan, Plataforma Transportes, Solar Coca Cola, Transparaná, Univale Transportes, LDA (Nestlé), Canaã Alimentos, Limiar Indústria e Comércio de Alimentos, Desenvolver Treinamento e Consultoria, Grupo New Chose e VDC Log Transporte e Logística, além de outras em fase de confirmação.

As oportunidades abrangem áreas como motoristas, cobradores, logística, administrativo, varejo, serviços gerais e estágios. O perfil dos candidatos também é diverso: vão desde jovens aprendizes a partir de 14 anos e estudantes do ensino médio até profissionais com experiência que buscam recolocação no mercado de trabalho. A expectativa é impactar mais de 2 mil pessoas durante os dois dias de evento.

Desde a sua criação, a Feira Emprega Transporte SEST SENAT já impactou mais de 5 mil pessoas, mobilizou 300 empresas, ofertou 3 mil vagas e resultou em 252 contratações efetivas somente em 2025. Nesta edição, a expectativa é ampliar ainda mais esses números, aproximando empresas e trabalhadores e fortalecendo conexões profissionais.

Para a Diretora da Unidade, Daniella Fracassi, o impacto vai além dos números. “A Feira empodera profissionais que estão fora do mercado de trabalho, oferecendo, em um só lugar, diversas oportunidades de emprego. Isso promove a inclusão social e aumenta a empregabilidade, o que pode resultar em maior participação econômica e na melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores. Além disso, a Feira estimula o intercâmbio de experiências entre empresas e profissionais, promovendo a capacitação e o desenvolvimento de novos talentos”, defende.

Desemprego na Bahia

A feira acontece em um cenário de avanços e desafios para o mercado de trabalho baiano. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD-C), a taxa de desemprego no estado caiu para 9,1% no segundo trimestre de 2025, o menor índice em 13 anos. Apesar da melhora, a Bahia ainda ocupa a 3ª posição no ranking nacional de desocupação, atrás apenas de Pernambuco (10,4%) e Piauí (10,2%).

A informalidade continua elevada: 52,3% dos trabalhadores baianos estão sem carteira assinada, o maior índice da série histórica. Já a subutilização da força de trabalho atinge 27% da população ocupada, também uma das maiores taxas do Brasil.