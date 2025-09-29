Homem é preso com 14 identidades falsas em carro de luxo na Região Metropolitana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 29 de setembro de 2025 às 20:18
Durante uma abordagem, um homem que dirigia um carro de luxo importado em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), foi preso na tarde do último domingo (28).
Segundo informações da Polícia Militar, o homem foi encontrado na Avenida Amarílio Thiago dos Santos, conduzindo um veículo da marca Porsche. Durante a revista, os militares localizaram documentos de identidade falsos — que traziam fotos tanto do motorista quanto de outras pessoas.
Além dos documentos falsificados, policiais da 52ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) apreenderam uma impressora e cartões de papel que seriam utilizados para emitir novos documentos ilegais.
Segundo informações da TV Bahia, ele estava com 14 documentos falsos e estaria atuando na venda e repasse de outras identidades falsificadas.
O homem e o material apreendido foram apresentados à delegacia para registro da ocorrência e adoção das medidas cabíveis. Ele foi identificado como Otalício Anunciação dos Santos Neto e, segundo informações do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), deve passar por audiência de custódia nesta terça-feira (30), às 9h30.