Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem é preso com 14 identidades falsas em carro de luxo na Região Metropolitana

Suspeito foi preso na tarde deste domingo (28)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 20:18

Suspeito conduzia uma Porsche
Suspeito conduzia uma Porsche Crédito: Divulgação

Durante uma abordagem, um homem que dirigia um carro de luxo importado em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), foi preso na tarde do último domingo (28).

Segundo informações da Polícia Militar, o homem foi encontrado na Avenida Amarílio Thiago dos Santos, conduzindo um veículo da marca Porsche. Durante a revista, os militares localizaram documentos de identidade falsos — que traziam fotos tanto do motorista quanto de outras pessoas.

Além dos documentos falsificados, policiais da 52ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) apreenderam uma impressora e cartões de papel que seriam utilizados para emitir novos documentos ilegais.

Leia mais

Imagem - Suspeita de matar homem com tiro no pescoço em festa no interior da Bahia é presa

Suspeita de matar homem com tiro no pescoço em festa no interior da Bahia é presa

Imagem - Mais de 50 adolescentes foram baleados em Salvador e Região Metropolitana este ano

Mais de 50 adolescentes foram baleados em Salvador e Região Metropolitana este ano

Imagem - Vai chover? Confira previsão do tempo para Salvador nesta semana

Vai chover? Confira previsão do tempo para Salvador nesta semana

Segundo informações da TV Bahia, ele estava com 14 documentos falsos e estaria atuando na venda e repasse de outras identidades falsificadas. 

O homem e o material apreendido foram apresentados à delegacia para registro da ocorrência e adoção das medidas cabíveis. Ele foi identificado como Otalício Anunciação dos Santos Neto e, segundo informações do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), deve passar por audiência de custódia nesta terça-feira (30), às 9h30.

Tags:

Polícia Lauro de Freitas Documentos Porsche

Mais recentes

Imagem - Batida entre carreta e carro deixa idosa morta e três feridos em Feira de Santana

Batida entre carreta e carro deixa idosa morta e três feridos em Feira de Santana
Imagem - Entenda como a inflexibilidade metabólica prejudica o emagrecimento

Entenda como a inflexibilidade metabólica prejudica o emagrecimento
Imagem - PF apreende 1.500 celulares, relógios, fones de ouvido, notebooks e tablets ilegais na Bahia

PF apreende 1.500 celulares, relógios, fones de ouvido, notebooks e tablets ilegais na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Feirão oferece mais de 600 vagas de empregos e estágios
01

Feirão oferece mais de 600 vagas de empregos e estágios

Imagem - Bebidas adulteradas com metanol já mataram mais de 60 pessoas na Bahia; relembre
02

Bebidas adulteradas com metanol já mataram mais de 60 pessoas na Bahia; relembre

Imagem - Casamento às Cegas 50+: Rivo assume namoro com 'gêmea' de Lica após abandonar noiva na lua de mel
03

Casamento às Cegas 50+: Rivo assume namoro com 'gêmea' de Lica após abandonar noiva na lua de mel

Imagem - Olha a sorte chegando! 3 signos que vão se dar bem nesta semana
04

Olha a sorte chegando! 3 signos que vão se dar bem nesta semana