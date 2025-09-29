LAURO DE FREITAS

Homem é preso com 14 identidades falsas em carro de luxo na Região Metropolitana

Suspeito foi preso na tarde deste domingo (28)

Elaine Sanoli

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 20:18

Suspeito conduzia uma Porsche Crédito: Divulgação

Durante uma abordagem, um homem que dirigia um carro de luxo importado em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), foi preso na tarde do último domingo (28).

Segundo informações da Polícia Militar, o homem foi encontrado na Avenida Amarílio Thiago dos Santos, conduzindo um veículo da marca Porsche. Durante a revista, os militares localizaram documentos de identidade falsos — que traziam fotos tanto do motorista quanto de outras pessoas.

Além dos documentos falsificados, policiais da 52ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) apreenderam uma impressora e cartões de papel que seriam utilizados para emitir novos documentos ilegais.

Segundo informações da TV Bahia, ele estava com 14 documentos falsos e estaria atuando na venda e repasse de outras identidades falsificadas.