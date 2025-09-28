CLIMATEMPO

Vai chover? Confira previsão do tempo para Salvador nesta semana

Temperaturas vão variar entre 20°C e 30°C

Elaine Sanoli

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 19:37

Tempo nublado em Salvador Crédito: Marina Silva/CORREIO

A previsão do tempo indica uma semana marcada por variação entre sol, nebulosidade e pancadas rápidas de chuva em alguns períodos para a capital baiana. As temperaturas vão variar entre 20°C e 30°C desde esta segunda-feira (29) até o próximo domingo (5).

De acordo com o Climatempo, na segunda-feira, o dia será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. À noite, o céu deve ficar com poucas nuvens. As temperaturas variam entre 20°C e 30°C e a umidade fica em 0%.

A terça-feira (30) terá predomínio de muitas nuvens, mas com algumas aberturas de sol ao longo do dia.

Na quarta-feira (1º), o tempo se mantém estável, com sol entre poucas nuvens e sem previsão de chuva.

A quinta-feira (2) deve ser de sol com variação de nuvens, mas há possibilidade de chuvas rápidas tanto durante o dia quanto à noite. As temperaturas variam entre 24°C e 26°C e a umidade sobe para 63%.

Na sexta-feira (3), a manhã será de sol com pancadas de chuva, seguida por muitas nuvens à tarde. À noite, o tempo volta a ficar firme. Os termômetros devem oscilar entre 23°C e 26°C e a umidade sobe para 83%.

O sábado (4) terá características semelhantes à quinta: sol com algumas nuvens e chuvas rápidas ao longo do dia e à noite.