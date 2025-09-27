VENTANIA

Esfriou: Salvador enfrenta rajadas de vento de até 60 km/h

Primeiro fim de semana da primavera chega com tempo instável e alertas de vendaval e chuva

Carol Neves

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 11:43

Céu nublado e ventania em Salvador Crédito: Marina Silva/Arquivo CORREIO

Salvador terá rajadas de vento que podem chegar a 60 km/h neste sábado (27), segundo a Defesa Civil da cidade (Codesal). A instabilidade climática acompanha o início da primavera em todo o estado da Bahia, com alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para chuvas no litoral e vendavais no interior e na capital.

Para este sábado, a probabilidade de chuva é de 90%, com ventos considerados muito fortes e temperaturas entre 21º C e 29º C. No domingo (28), a previsão indica céu parcialmente nublado, maior presença de sol, ventos de até 31 km/h e temperaturas oscilando entre 23º C e 29º C, tornando o dia mais quente que os anteriores.

O Inmet reforça que a população siga recomendações da Defesa Civil: evitar se abrigar debaixo de árvores, não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda, e desconectar aparelhos eletrônicos durante períodos de instabilidade.