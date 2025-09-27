Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Como um corte de cabelo levou Wesley Safadão a descobrir tumor no filho

Diagnóstico foi granuloma eosinofílico, tumor ósseo benigno

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 11:17

Yhudy, filho de Safadão
Yhudy, filho de Safadão Crédito: Reprodução

O simples ato de cortar o cabelo acabou sendo o alerta que salvou o filho de Wesley Safadão. Yhudy, de 14 anos, reclamou de dor na cabeça logo após o corte, o que levou a família a descobrir um tumor raro no crânio do adolescente.

Segundo o cantor, o corte ocorreu na quarta-feira da semana passada. “Cheguei em casa por volta das 20h e ele disse que estava com dor. Até passar o pente foi difícil para ele”, contou em vídeo no Instagram. Ao perceber um calombo no local e a dor intensa, Wesley levou o filho imediatamente ao hospital.

Wesley Safadão, Mileide Mihaile e Yhudy

Wesley Safadão, Mileide Mihaile e Yhudy por Reprodução/Instagram
Wesley Safadão, Mileide Mihaile e Yhudy por Reprodução/Instagram
Mileide Mihaile e Yhudy por Reprodução/Instagram
Wesley Safadão e Yhudy por Reprodução/Instagram
Wesley Safadão e Yhudy por Reprodução/Instagram
Yhudy e Wesley Safadão por Reprodução/Instagram
Yhudy e Wesley Safadão por Reprodução/Instagram
Mileide Mihaile e Yhudy por Reprodução/Instagram
Mileide Mihaile e Yhudy por Reprodução/Instagram
Mileide Mihaile e Yhudy por Reprodução/Instagram
Mileide Mihaile e Yhudy por Reprodução/Instagram
Mileide Mihaile e Yhudy por Reprodução/Instagram
Yhudy com os pais, Wesley Safadão e Mileide Mihaile por Reprodução
1 de 13
Wesley Safadão, Mileide Mihaile e Yhudy por Reprodução/Instagram

O primeiro exame foi feito entre 20h30 e 21h. O resultado inicial indicou “algo”, e Yhudy foi submetido a um PET scan de corpo inteiro, exame de tomografia detalhado. Na madrugada de quinta-feira, o diagnóstico ficou claro: um tumor ósseo localizado no crânio, chamado granuloma eosinofílico, ou histiocitose de Langerhans.

Na sexta-feira, o adolescente passou por cirurgia. “Foi tudo tranquilo, da melhor forma possível, três horas de operação. Duas horas depois, ele já estava consciente, sem efeito da anestesia”, relatou o cantor.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Antes de descobrir tumor, filho de Mileide e Safadão homenageou a mãe na coroação como rainha de bateria

Wesley Safadão se emociona ao detalhar o processo de descoberta do tumor na cabeça do filho: 'Estava com muita dor'

Filho de Wesley Safadão descobriu tumor no crânio após sintoma comum

O que é granuloma eosinofílico?

O granuloma eosinofílico é um tumor benigno ligado a uma doença rara chamada histiocitose de células de Langerhans, provocada por uma mutação sem causa conhecida. Ela faz com que células do sistema imunológico se multipliquem de forma anormal e formem o granuloma.

A doença é geralmente localizada, afetando apenas um órgão — ossos, pele, linfonodos, pulmão, sistema nervoso central ou até locais mais incomuns, como a tireoide. Já a histiocitose de Langerhans pode ser mais extensa, acometendo múltiplos órgãos simultaneamente. “Pode ter lesão óssea, na pele ou no fígado. O osso é um dos órgãos mais acometidos”, explica o hematologista Anderson Felipe da Silva, do Hospital Orizonti.

O granuloma eosinofílico é mais frequente em crianças entre 5 e 10 anos, mas também pode surgir em adultos jovens. O diagnóstico é desafiador, já que sintomas como dor ou lesões na pele são comuns a outras condições. “Se o paciente tem sintoma persistente, que não melhora, é um alerta”, destaca o médico.

A biópsia é feita no local afetado, seja na pele ou no ponto da dor persistente. O tratamento depende da extensão da doença: quando localizada, como no caso de Yhudy, a cirurgia costuma ser suficiente, sem necessidade de quimioterapia. Em casos sistêmicos, a intervenção medicamentosa pode ser necessária.

Mais recentes

Imagem - O que comer antes e depois de correr: nutricionista explica cardápio ideal para energia e recuperação

O que comer antes e depois de correr: nutricionista explica cardápio ideal para energia e recuperação
Imagem - Peça com Wagner Moura anuncia sessões extras em Salvador após ingressos esgotarem em 18 minutos

Peça com Wagner Moura anuncia sessões extras em Salvador após ingressos esgotarem em 18 minutos
Imagem - Projeto propõe uso da Bíblia como recurso paradidático nas escolas de Salvador

Projeto propõe uso da Bíblia como recurso paradidático nas escolas de Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Aos 74 anos, ator de novela da Globo cultiva maconha para consumo próprio: ‘Me salvou’
01

Aos 74 anos, ator de novela da Globo cultiva maconha para consumo próprio: ‘Me salvou’

Imagem - Gretchen surpreende ao surgir com novo visual após alopecia: 'Me sinto poderosa'
02

Gretchen surpreende ao surgir com novo visual após alopecia: 'Me sinto poderosa'

Imagem - Humorista de ‘A Praça é Nossa’ quebra o silêncio sobre acusação de estupro após ser condenado a 18 anos de prisão
03

Humorista de ‘A Praça é Nossa’ quebra o silêncio sobre acusação de estupro após ser condenado a 18 anos de prisão

Imagem - Vingança: Raul Gazolla revela plano para matar Guilherme de Pádua
04

Vingança: Raul Gazolla revela plano para matar Guilherme de Pádua