Irmãs baianas desaparecidas são encontradas presas em outro estado; entenda

Nathalia, de 23 anos, e Nicole, de 20, estão em um presídio no Espírito Santo

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 21:46

Nathalia Dantas Handan Nunes e Nicole Dantas Handan Nunes
Nathalia Dantas Handan Nunes e Nicole Dantas Handan Nunes Crédito: Reprodução

Uma busca por duas jovens baianas que moram no Espírito Santo terminou de uma maneira inesperada, na quinta-feira (25).

Nathalia Dantas Handan Nunes, de 23 anos, e Nicole Dantas Handan Nunes, de 20 anos, estavam sendo consideradas desaparecidas por familiares e amigos. Na tentativa de encontrá-las, eles passaram a divulgar pedidos de ajuda nas redes sociais. Mas, foram surpreendidos ao descobrir que as duas estão presas no Centro Prisional Feminino de Cariacica.

De acordo com a Polícia Civil do Espírito Santo, as duas foram flagradas furtando um supermercado no bairro de Jardim da Penha, na cidade de Vitória. As irmãs foram abordadas pela equipe de segurança do estabelecimento no estacionamento, onde foram enconrtados os produtos furtados.

Entre os produtos estavam um rolo de adesivo para tirar pelos de roupas, um chocolate importado, uma pasta de chocolate branco, um pote de queijo cottage, um pote de bala e duas pilhas.

Ainda segundo a polícia, as jovens se ofereceram para pagar os produtos, mas os responsáveis pelo estabelecimento não aceitaram e ela foram autuadas em flagrante.

Procura

Enquanto isso, familiares e amigos estavam preocupados com a falta de notícias sobre as jovens. Nas redes sociais, divulgaram mensagens revelando que elas tinham sido vistas pela última vez quando saíram do Restaurante Universitário (RU) do Goiabeiras, na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

Nathalia estuda Estatística na universidade, e a irmã estuda Economia, também na instituição de ensino.

