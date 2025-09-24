SEGURANÇA

Gerente de facção do Espírito Santo é preso em operação policial na Bahia

Policiais da Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais participaram da ação

Wendel de Novais

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 11:48

Policiais do Core participaram em ação Crédito: Reprodução

Uma operação interestadual com a participação de policiais prendeu, na terça-feira (23), um líder de facção do Espírito Santo na cidade de Porto Seguro, no Extremo-Sul da Bahia.. O criminoso estava foragido após ser investigado e denunciado por crimes como tráficos de drogas e armas, homicídios, lavagem de dinheiro, entre outros crimes.

A liderança criminosa, que não teve a identidade revelada, foi presa em cumprimento de mandado de prisão que existia contra ele. No Espírito Santo, o traficante atuava como gerente da venda de entorpecentes e de armas na região Grande Terra Vermelha, na Vila Velha, acumulando passagens por homicídios e porte ilegal de armas de fogo.

A operação foi batizada de Baeza teve a participação da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA), da Coordenação de Operações e Recursos Especiais da Polícia Civil da Bahia, do Bope e de outros departamentos de Minas Gerais e do Espirito Santo.