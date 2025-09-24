Acesse sua conta
Gerente de facção do Espírito Santo é preso em operação policial na Bahia

Policiais da Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais participaram da ação

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 11:48

Ação acontece com a participação do Core
Policiais do Core participaram em ação Crédito: Reprodução

Uma operação interestadual com a participação de policiais prendeu, na terça-feira (23), um líder de facção do Espírito Santo na cidade de Porto Seguro, no Extremo-Sul da Bahia.. O criminoso estava foragido após ser investigado e denunciado por crimes como tráficos de drogas e armas, homicídios, lavagem de dinheiro, entre outros crimes.

A liderança criminosa, que não teve a identidade revelada, foi presa em cumprimento de mandado de prisão que existia contra ele. No Espírito Santo, o traficante atuava como gerente da venda de entorpecentes e de armas na região Grande Terra Vermelha, na Vila Velha, acumulando passagens por homicídios e porte ilegal de armas de fogo.

A operação foi batizada de Baeza teve a participação da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA), da Coordenação de Operações e Recursos Especiais da Polícia Civil da Bahia, do Bope e de outros departamentos de Minas Gerais e do Espirito Santo.

Policiais do Core em ação

Policiais do Core participaram da ação por Reprodução
Policiais do Core participaram em ação por Reprodução
Policiais do Core participaram da ação por Reprodução
Policiais do Core participaram em ação por Reprodução
1 de 4
Policiais do Core participaram da ação por Reprodução

