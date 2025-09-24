CRIME

Advogada que fraudou processos no INSS contava com ajuda de ‘gerente apaixonado’

Lilian Joic Silva Batista encabeça esquema que lesou o INSS

Wendel de Novais

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 05:00

Lilian Joic Silva Batista Crédito: Reprodução

A nova fase da operação Raízes de Papel, que combate um esquema de fraudes em contra o INSS encabeçado pela advogada Lilian Joic Silva Batista, chegou a outra peça-chave do crime: um gerente da instituição. De acordo com a investigação, o servidor público que virou alvo de mandado participava do esquema criminoso por ser apaixonado pela advogada, concedendo a ela informações cruciais para as fraudes.

“No mandado de busca e apreensão, foi encontrada uma tabela que indica o recebimento de valores por cada benefício aprovado. No entanto, considerando o cargo e os ganhos do servidor, ele não ajudava por questão financeira. A suspeita é que o gerente é apaixonado pela advogada e concedia esses favores para, de alguma forma, estar mais perto dela”, relata o investigador sob anonimato.

A suspeita se dá por conta de mensagens trocadas entre o gerente e o irmão da advogada em que ele questiona os motivos dela ter se casado no Rio de Janeiro com outro homem. A empresa do marido de Lilian, inclusive, também foi alvo da operação. Ao detalhar a participação do gerente nas ações de fraude da investigada, ele afirma que as informações eram cedidas de maneira presencial e por mensagens.

“Os favores concedidos pelo gerente vão de tratamento especial na agência, onde a advogada nem pegava fila para ser atendida, até conversas através de aplicativos de mensagens com a investigada e o irmão. Nessas mensagens, por exemplo, ele informava se as pessoas tinham direito ao benefício que era obtido de maneira indevida. Ou seja, ele facilitava todo o esquema”, explica o policial.

Como funcionava a fraude

Segundo a investigação, a advogada agiu, principalmente, na solicitação de auxílio de maternidade rural. Na fraude, entretanto, ela falsificava documentos que atestassem vínculo empregatício de clientes com empresas em que eles nunca trabalharam, lesando o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

"A investigada abordava mulheres grávidas e dizia que elas tinham direito ao benefício só pelo fato de ter filho. Esse auxílio é só para quem está trabalhando no âmbito rural. Por isso, ela, junto com o dono de uma fazenda, fraudava contratos de arrendamento para comprovar um vínculo de trabalho que era suficiente para a pessoa conseguir o benefício", contou um policial envolvido na investigação na época.

A fonte explicou ainda como o esquema criminoso funcionava. "O que temos de investigação, inclusive com a confissão do dono da fazenda, é que ela pagou R$ 6 mil a ele para assinar os contratos de todas as mães que arranjou para a fraude. Localizamos 30 processos com essas características de fraude, mas há mais processos sob investigação", completou o policial.