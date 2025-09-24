Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Advogada que fraudou processos no INSS contava com ajuda de ‘gerente apaixonado’

Lilian Joic Silva Batista encabeça esquema que lesou o INSS

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 05:00

Lilian Joic Silva Batista Crédito: Reprodução

A nova fase da operação Raízes de Papel, que combate um esquema de fraudes em contra o INSS encabeçado pela advogada Lilian Joic Silva Batista, chegou a outra peça-chave do crime: um gerente da instituição. De acordo com a investigação, o servidor público que virou alvo de mandado participava do esquema criminoso por ser apaixonado pela advogada, concedendo a ela informações cruciais para as fraudes.

“No mandado de busca e apreensão, foi encontrada uma tabela que indica o recebimento de valores por cada benefício aprovado. No entanto, considerando o cargo e os ganhos do servidor, ele não ajudava por questão financeira. A suspeita é que o gerente é apaixonado pela advogada e concedia esses favores para, de alguma forma, estar mais perto dela”, relata o investigador sob anonimato.

Veja quem é a advogada investigada pela PF

Lilian Joic Silva Batista por Reprodução
Lilian Joic Silva Batista por Reprodução
Lilian Joic Silva Batista por Redes Sociais
Lilian Joic Silva Batista por Redes Sociais
Lilian Joic Silva Batista por Redes Sociais
Lilian Joic Silva Batista por Redes Sociais
1 de 6
Lilian Joic Silva Batista por Reprodução

A suspeita se dá por conta de mensagens trocadas entre o gerente e o irmão da advogada em que ele questiona os motivos dela ter se casado no Rio de Janeiro com outro homem. A empresa do marido de Lilian, inclusive, também foi alvo da operação. Ao detalhar a participação do gerente nas ações de fraude da investigada, ele afirma que as informações eram cedidas de maneira presencial e por mensagens.

“Os favores concedidos pelo gerente vão de tratamento especial na agência, onde a advogada nem pegava fila para ser atendida, até conversas através de aplicativos de mensagens com a investigada e o irmão. Nessas mensagens, por exemplo, ele informava se as pessoas tinham direito ao benefício que era obtido de maneira indevida. Ou seja, ele facilitava todo o esquema”, explica o policial.

Como funcionava a fraude

Segundo a investigação, a advogada agiu, principalmente, na solicitação de auxílio de maternidade rural. Na fraude, entretanto, ela falsificava documentos que atestassem vínculo empregatício de clientes com empresas em que eles nunca trabalharam, lesando o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

"A investigada abordava mulheres grávidas e dizia que elas tinham direito ao benefício só pelo fato de ter filho. Esse auxílio é só para quem está trabalhando no âmbito rural. Por isso, ela, junto com o dono de uma fazenda, fraudava contratos de arrendamento para comprovar um vínculo de trabalho que era suficiente para a pessoa conseguir o benefício", contou um policial envolvido na investigação na época.

Carros de luxo foram apreendidos em mandado contra a advogada

Lilian Joic Silva Batista por Reprodução
Carros de luxo foram apreendidos em mandado contra a advogada por Reprodução
Carros de luxo foram apreendidos em mandado contra a advogada por Reprodução
Carros de luxo foram apreendidos em mandado contra a advogada por Reprodução
Carros de luxo foram apreendidos em mandado contra a advogada por Reprodução
Carros de luxo foram apreendidos em mandado contra a advogada por Reprodução
1 de 6
Lilian Joic Silva Batista por Reprodução

A fonte explicou ainda como o esquema criminoso funcionava. "O que temos de investigação, inclusive com a confissão do dono da fazenda, é que ela pagou R$ 6 mil a ele para assinar os contratos de todas as mães que arranjou para a fraude. Localizamos 30 processos com essas características de fraude, mas há mais processos sob investigação", completou o policial.

A investigação aconteceu nos últimos seis meses, mas ainda em março a investigada se mudou para o Rio de Janeiro. Além de fraudar os processos, ela não repassava os valores do benefício, em torno de R$ 3 mil, para os clientes, que começaram a cobrá-la. A operação que investiga a advogada foi batizada de Raízes de Papel e cumpriu quatro mandados de busca e apreensão nas cidades de Juazeiro e Sobradinho, na segunda-feira (30).

Leia mais

Imagem - Advogada é alvo de operação em condomínio de luxo por fraudes no INSS na Bahia

Advogada é alvo de operação em condomínio de luxo por fraudes no INSS na Bahia

Imagem - Escritórios de advocacia viram alvo de operação por fraudes em benefícios previdenciários

Escritórios de advocacia viram alvo de operação por fraudes em benefícios previdenciários

Tags:

Crime Operação Policial

Mais recentes

Imagem - Secretaria de Educação investiga diretora de colégio estadual após denúncias de perseguição

Secretaria de Educação investiga diretora de colégio estadual após denúncias de perseguição
Imagem - Ameaçado por facção: ex-delegado-geral fala sobre retaliação

Ameaçado por facção: ex-delegado-geral fala sobre retaliação
Imagem - Grupo de defesa da Baía de Todos-os-Santos aciona MPF para investigar Ponte Salvador-Itaparica

Grupo de defesa da Baía de Todos-os-Santos aciona MPF para investigar Ponte Salvador-Itaparica

MAIS LIDAS

Imagem - Açougue de Salvador é alvo de investigação por descumprir regras de higiene e saúde
01

Açougue de Salvador é alvo de investigação por descumprir regras de higiene e saúde

Imagem - Empresário morre e deixa R$ 30 milhões para funcionário de lanchonete que o atendia com carinho
02

Empresário morre e deixa R$ 30 milhões para funcionário de lanchonete que o atendia com carinho

Imagem - Cena de Kami em 'Dona de Mim' alerta: como agir após uma violência sexual
03

Cena de Kami em 'Dona de Mim' alerta: como agir após uma violência sexual

Imagem - 5 signos terão virada radical na vida pessoal em outubro; veja previsões
04

5 signos terão virada radical na vida pessoal em outubro; veja previsões