Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-servidor de prefeitura na Bahia é preso tentando fugir do país após desviar mais de R$ 600 mil

Tiago Francisco Castro de Souza, 37 anos, se apropriou de dinheiro público

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 08:27

Tiago Francisco Castro de Souza, 37 anos, foi preso em Foz de Iguaçu, no Paraná Crédito: Reprodução

Um homem identificado como Tiago Francisco Castro de Souza, 37 anos, foi preso em Foz de Iguaçu, no Paraná, enquanto tentava fugir do Brasil na segunda-feira (22). Ex-servidor público em Guanambi, na Bahia, ele é investigado por desviar mais de R$ 600 mil da pasta de assistência social do município, se valendo da sua função, segundo a TV Bahia.

O crime foi descoberto pela administração da cidade quando a secretária da pasta verificou irregularidades em transferências das contas públicas para a conta pessoal de Tiago. Os desvios foram realizados enquanto o suspeito estava em um cargo de confiança na gestão da cidade. Tiago foi servidor público em Guanambi por 10 anos.

As transferências aconteciam por meio de um processo de clonagem de pagamentos, o que permitia que o valor fosse transferido para a conta do investigado. A exoneração de Tiago Francisco foi publicada no dia 3 de setembro e, dois dias depois, uma queixa foi registrada contra ele pela gestão municipal de Guanambi. Em seguida, ele foi denunciado pelo Ministério Público local (MP-BA).

Ex-servidor desviou dinheiro público de Guanambi

Tiago teria desviado dinheiro da Prefeitura de Guanambi ao fraudar pagamentos por Reprodução
Tiago teria desviado dinheiro da Prefeitura de Guanambi ao fraudar pagamentos por Reprodução
Tiago teria desviado dinheiro da Prefeitura de Guanambi ao fraudar pagamentos por Reprodução
1 de 3
Tiago teria desviado dinheiro da Prefeitura de Guanambi ao fraudar pagamentos por Reprodução

Leia mais

Imagem - Facção que usa empresas de fachada e contas bancárias de laranjas é alvo de operação na Bahia

Facção que usa empresas de fachada e contas bancárias de laranjas é alvo de operação na Bahia

Imagem - Governador adia pagamento do abono dos precatórios aos professores; educadores criticam

Governador adia pagamento do abono dos precatórios aos professores; educadores criticam

Imagem - Advogada que fraudou processos no INSS contava com ajuda de ‘gerente apaixonado’

Advogada que fraudou processos no INSS contava com ajuda de ‘gerente apaixonado’

Tags:

Crime Polícia

Mais recentes

Imagem - Ifba prorroga prazo de inscrições para 5 mil vagas de cursos técnicos; saiba como se candidatar

Ifba prorroga prazo de inscrições para 5 mil vagas de cursos técnicos; saiba como se candidatar
Imagem - Mutirão oferta 40 mil vagas para exames gratuitos de mamografia na Bahia; saiba como agendar

Mutirão oferta 40 mil vagas para exames gratuitos de mamografia na Bahia; saiba como agendar
Imagem - Prefeitura entrega mais 100 casas reformadas na Fazenda Grande do Retiro

Prefeitura entrega mais 100 casas reformadas na Fazenda Grande do Retiro

MAIS LIDAS

Imagem - Ex-marido noticiou acidente fatal de apresentadora sem saber que ela estava entre as vítimas
01

Ex-marido noticiou acidente fatal de apresentadora sem saber que ela estava entre as vítimas

Imagem - Prêmio de R$ 100 mil: veja se você concorre ao sorteio de setembro da Nota Premiada Bahia
02

Prêmio de R$ 100 mil: veja se você concorre ao sorteio de setembro da Nota Premiada Bahia

Imagem - Funcionária de escola é demitida por alimentar crianças que não tinham dinheiro para comer
03

Funcionária de escola é demitida por alimentar crianças que não tinham dinheiro para comer

Imagem - Advogada que fraudou processos no INSS contava com ajuda de ‘gerente apaixonado’
04

Advogada que fraudou processos no INSS contava com ajuda de ‘gerente apaixonado’