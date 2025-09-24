CRIME

Ex-servidor de prefeitura na Bahia é preso tentando fugir do país após desviar mais de R$ 600 mil

Tiago Francisco Castro de Souza, 37 anos, se apropriou de dinheiro público

Wendel de Novais

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 08:27

Tiago Francisco Castro de Souza, 37 anos, foi preso em Foz de Iguaçu, no Paraná Crédito: Reprodução

Um homem identificado como Tiago Francisco Castro de Souza, 37 anos, foi preso em Foz de Iguaçu, no Paraná, enquanto tentava fugir do Brasil na segunda-feira (22). Ex-servidor público em Guanambi, na Bahia, ele é investigado por desviar mais de R$ 600 mil da pasta de assistência social do município, se valendo da sua função, segundo a TV Bahia.

O crime foi descoberto pela administração da cidade quando a secretária da pasta verificou irregularidades em transferências das contas públicas para a conta pessoal de Tiago. Os desvios foram realizados enquanto o suspeito estava em um cargo de confiança na gestão da cidade. Tiago foi servidor público em Guanambi por 10 anos.

As transferências aconteciam por meio de um processo de clonagem de pagamentos, o que permitia que o valor fosse transferido para a conta do investigado. A exoneração de Tiago Francisco foi publicada no dia 3 de setembro e, dois dias depois, uma queixa foi registrada contra ele pela gestão municipal de Guanambi. Em seguida, ele foi denunciado pelo Ministério Público local (MP-BA).