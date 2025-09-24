Ex-servidor de prefeitura na Bahia é preso tentando fugir do país após desviar mais de R$ 600 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 24 de setembro de 2025 às 08:27
Um homem identificado como Tiago Francisco Castro de Souza, 37 anos, foi preso em Foz de Iguaçu, no Paraná, enquanto tentava fugir do Brasil na segunda-feira (22). Ex-servidor público em Guanambi, na Bahia, ele é investigado por desviar mais de R$ 600 mil da pasta de assistência social do município, se valendo da sua função, segundo a TV Bahia.
O crime foi descoberto pela administração da cidade quando a secretária da pasta verificou irregularidades em transferências das contas públicas para a conta pessoal de Tiago. Os desvios foram realizados enquanto o suspeito estava em um cargo de confiança na gestão da cidade. Tiago foi servidor público em Guanambi por 10 anos.
Ex-servidor desviou dinheiro público de Guanambi