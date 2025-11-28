VEJA

Idosos vão poder definir quem vai cuidar de patrimônio durante mutirão em Salvador

Cartórios de Notas da Bahia promovem mutirão de Proteção aos Idosos no sábado (29)

Maysa Polcri

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 13:50

Idosos Crédito: Shutterstock

Os Cartórios de Notas da Bahia promovem neste sábado (29) uma ação de proteção pessoal e patrimonial voltada às pessoas idosas. Das 10h às 16h, no Salvador Shopping, em Salvador, a população poderá conhecer a nova ferramenta jurídica que permite registrar, por escritura pública, quem será responsável por zelar pela saúde e pelos bens em caso de incapacidade.

A escritura de autocuratela - escritura declaratória de curatela - é o documento feito em Cartório no qual o idoso estipula quem deverá responder pelos cuidados de sua saúde e de seus bens.

Ele deverá ser obrigatoriamente consultado pelos juízes ao julgar casos de incapacidade de idosos e nomeação de eventual curador – pessoa responsável por administrar o patrimônio e cuidar da saúde destas pessoas. Os atos ficarão armazenados na Central Notarial dos Cartórios de Notas (CENSEC). A iniciativa integra a Jornada Notarial 2025 – “Proteger o Futuro é Planejar o Presente”, realizada simultaneamente em todo o Brasil.

A novidade foi regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por meio do Provimento nº 206/25. Na ação, os interessados poderão deixar registrado seu interesse em realizar as escrituras, que poderão ser feitas presencialmente nos Cartórios de Notas ou pela plataforma digital e-Notariado (www.e-notariado.org.br).

Feito o ato, os tabeliães lançarão cada ato em campo específico na CENSEC, que passa a ser referência obrigatória para os magistrados na definição do curador — medida que impede que pessoas idosas sejam entregues ao cuidado de alguém que não escolheram.

Serviço

O que: Jornada Notarial em Salvador (BA)

Quando: 29 de novembro de 2025 (sábado)

Horário: Das 10h às 16h