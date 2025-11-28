Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

15 quilos de cocaína são localizados dentro de carro em Simões Filho

Droga estava escondida no porta-malas e no interior do automóvel

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 15:10

Droga encontrada em carro durante abordagem em rodovia baiana
Droga encontrada em carro durante abordagem em rodovia baiana Crédito: Divulgação/PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 15 quilos de cocaína em um veículo que transitava na BR-324, próximo ao antigo pedágio de Simões Filho (BA), no km 600 da rodovia. A apreensão ocorreu por volta das 20h30, quando o carro foi abordado por policiais rodoviários. 

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi realizada ordem de parada ao veículo e, durante a busca veicular, os policiais suspeitaram da presença de substâncias ilegais no automóvel. Diversos tabletes de substância análoga a cocaína foram encontrados no porta-malas e atrás dos bancos do motorista e passageiro.

A polícia constatou que se tratavam de 10 kg de cloridrato de cocaína e 5 kg de pasta base de cocaína, após inspeção. A ocorrência foi enquadrada no crime de tráfico de drogas,e o condutor foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Simões Filho. 

Leia mais

Imagem - Suspeita de overdose: psiquiatra encontrado morto em Salvador usou drogas antes de morrer, diz TV

Suspeita de overdose: psiquiatra encontrado morto em Salvador usou drogas antes de morrer, diz TV

Imagem - PF prende três passageiros por tráfico de drogas no Aeroporto de Salvador

PF prende três passageiros por tráfico de drogas no Aeroporto de Salvador

Imagem - Mais de R$ 100 mil em drogas são apreendidos no Centro de Distribuição dos Correios

Mais de R$ 100 mil em drogas são apreendidos no Centro de Distribuição dos Correios

Mais recentes

Imagem - Maior parque de trampolim da Bahia chega a Salvador; confira

Maior parque de trampolim da Bahia chega a Salvador; confira
Imagem - Confira a programação da Festa de Santa Bárbara em Salvador

Confira a programação da Festa de Santa Bárbara em Salvador
Imagem - Duas pessoas morrem em acidente com ônibus e caminhão na BR-324

Duas pessoas morrem em acidente com ônibus e caminhão na BR-324

MAIS LIDAS

Imagem - Touro, Virgem, Escorpião e Sagitário recebem recompensas importantes do universo hoje (28 de novembro)
01

Touro, Virgem, Escorpião e Sagitário recebem recompensas importantes do universo hoje (28 de novembro)

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta sexta-feira (28 de novembro) é O Sol: verdade se revela e os caminhos se iluminam
02

Carta do Baralho Cigano desta sexta-feira (28 de novembro) é O Sol: verdade se revela e os caminhos se iluminam

Imagem - Show gratuito, vilas natalinas e árvore de 18 metros: confira programação do Natal em Salvador 2025
03

Show gratuito, vilas natalinas e árvore de 18 metros: confira programação do Natal em Salvador 2025

Imagem - Ivete já foi rejeitada por Daniel Cady quando se conheceram; relembre história de amor dos dois
04

Ivete já foi rejeitada por Daniel Cady quando se conheceram; relembre história de amor dos dois