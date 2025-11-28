CRIME

15 quilos de cocaína são localizados dentro de carro em Simões Filho

Droga estava escondida no porta-malas e no interior do automóvel

Maysa Polcri

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 15:10

Droga encontrada em carro durante abordagem em rodovia baiana Crédito: Divulgação/PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 15 quilos de cocaína em um veículo que transitava na BR-324, próximo ao antigo pedágio de Simões Filho (BA), no km 600 da rodovia. A apreensão ocorreu por volta das 20h30, quando o carro foi abordado por policiais rodoviários.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi realizada ordem de parada ao veículo e, durante a busca veicular, os policiais suspeitaram da presença de substâncias ilegais no automóvel. Diversos tabletes de substância análoga a cocaína foram encontrados no porta-malas e atrás dos bancos do motorista e passageiro.

