15 quilos de cocaína são localizados dentro de carro em Simões Filho

Maysa Polcri
Publicado em 28 de novembro de 2025 às 15:10
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 15 quilos de cocaína em um veículo que transitava na BR-324, próximo ao antigo pedágio de Simões Filho (BA), no km 600 da rodovia. A apreensão ocorreu por volta das 20h30, quando o carro foi abordado por policiais rodoviários.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi realizada ordem de parada ao veículo e, durante a busca veicular, os policiais suspeitaram da presença de substâncias ilegais no automóvel. Diversos tabletes de substância análoga a cocaína foram encontrados no porta-malas e atrás dos bancos do motorista e passageiro.
A polícia constatou que se tratavam de 10 kg de cloridrato de cocaína e 5 kg de pasta base de cocaína, após inspeção. A ocorrência foi enquadrada no crime de tráfico de drogas,e o condutor foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Simões Filho.