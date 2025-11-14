BAHIA

Mais de R$ 100 mil em drogas são apreendidos no Centro de Distribuição dos Correios

Material era destinado a Salvador e a outros estados

Elaine Sanoli

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 17:52

Operação Correios Crédito: Divulgação

Durante a manhã desta sexta-feira (14), mais de R$ 110 mil em drogas e armas pertencentes a grupos criminosos foram apreendidos no Centro de Distribuição dos Correios, localizado em Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador (RMS). Os materiais apreendidos eram transportados por meio de encomendas postais.

Durante a inspeção de pacotes, que contou com o uso do canil da Coordenação de Recursos Especiais (Core), foram identificados e retirados de circulação diversos pacotes contendo drogas destinados a Salvador e a outros estados. No total, foram apreendidos aproximadamente 6,5 quilos de maconha, 282 gramas de cocaína, 70 gramas de drogas sintéticas, cogumelos, cigarros eletrônicos, 30 caixas de anabolizantes e uma arma de fogo.



“A ação gerou um prejuízo superior a R$ 110 mil ao crime organizado e contribui para desarticular grupos que impactam diretamente a segurança pública e diversos setores da sociedade. As investigações continuam para identificar remetentes e destinatários das encomendas, com o objetivo de responsabilizar todos os envolvidos”, destacou o delegado Tayrone Silva, do Departamento de Investigações sobre Narcóticos (Denarc).

