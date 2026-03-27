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Vitória supera o Corinthians e anuncia contratação do artilheiro da Copa do Brasil

Leão da Barra anunciou a contratação do atacante Renê, da Portuguesa

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 27 de março de 2026 às 19:25

Renê é anunciado como novo reforço do Vitória
Renê é anunciado como novo reforço do Vitória Crédito: Divulgação/ECV

Nos últimos instantes da janela de transferências do futebol brasileiro, que se encerrou nesta sexta-feira (27), às 19h, o Vitória confirmou a contratação de seu 15º reforço para a temporada. Trata-se do atacante Renê, de 22 anos, que chega da Portuguesa por empréstimo até o fim do ano, com opção de compra por um valor já fixado.

Para fechar o negócio, o Leão da Barra superou a concorrência do Corinthians, que também demonstrava interesse no jogador. O diferencial na negociação foi a proposta financeira: o Vitória ofereceu uma taxa de R$ 700 mil pelo empréstimo, valor superior ao apresentado pelo clube paulista.

Conheça Renê, novo atacante do Vitória

Renê em ação pela Portuguesa por Divulgação/Portuguesa
Renê em ação pela Portuguesa por Divulgação/Portuguesa
Renê em ação pela Portuguesa por Divulgação/Portuguesa
Renê em ação pela Portuguesa por Divulgação/Portuguesa
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Renê em ação pela Portuguesa por Divulgação/Portuguesa

Correndo contra o relógio para fechar a contratação, o Vitória registrou o atleta no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF às 18h40m desta sexta-feira (27), faltando cerca de apenas 20 minutos para o fechamento da janela.

Renê já foi registrado no BID
Renê já foi registrado no BID Crédito: Reprodução

Regularizado, o atleta já pode fazer sua estreia pelo clube, mas isso não ocorrerá no próximo jogo da equipe, contra o CRB, neste sábado (27), às 17h, em Maceió, pela Copa do Nordeste. A estreia deve ocorrer contra o Cruzeiro, nesta quarta (1º), no Mineirão, pela Série A. Vale lembrar que ele não poderá entrar em campo pela equipe na Copa do Brasil, pois já disputou a competição pela Portuguesa.

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Destro e com 1,83m de altura, Renê é um centroavante de boa técnica e forte movimentação no setor ofensivo. Na atual temporada, soma sete gols e uma assistência em 11 partidas pela Portuguesa. O atacante tem se destacado especialmente na Copa do Brasil, onde marcou quatro vezes em três jogos e figura como artilheiro da competição.

No elenco rubro-negro, ele disputará posição com o titular Renato Kayzer, além de Renzo López e Pedro Henrique, este último contratado no fim de janeiro, mas ainda sem estrear por conta de problemas físicos.

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Vitória

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