Manchester City vence Chelsea com golaço de Semenyo e conquista a Copa da Inglaterra

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Mariana Rios
Publicado em 16 de maio de 2026 às 15:06
O Manchester City conquistou neste sábado (16) o título da Copa da Inglaterra ao vencer o Chelsea por 1 a 0, em Wembley. A decisão foi marcada por equilíbrio e acabou definida no segundo tempo com um golaço de letra de Antoine Semenyo.
O time comandado por Pep Guardiola dominou a posse de bola desde o início da partida, mas encontrou dificuldades para transformar o controle em oportunidades claras. O Chelsea, por sua vez, teve pouca produção ofensiva e quase não ameaçou o gol adversário na primeira etapa.
A melhor chance antes do intervalo saiu dos pés de Erling Haaland, em uma das raras escapadas perigosas do City. Do outro lado, o Chelsea acumulou cartões amarelos e teve dificuldades para construir jogadas ofensivas.
Na volta do intervalo, os londrinos equilibraram o confronto e chegaram a reclamar de um possível pênalti após bola no braço de O’Reilly dentro da área. A arbitragem, no entanto, mandou o jogo seguir.
O lance decisivo saiu aos 26 minutos do segundo tempo. Bernardo Silva encontrou Haaland, que cruzou rasteiro para a área. Mesmo marcado, Semenyo apareceu para finalizar de letra e balançar as redes sem chances para o goleiro Robert Sánchez.
Depois do gol, o Manchester City seguiu mais próximo de ampliar a vantagem do que de sofrer o empate. Matheus Nunes acertou a trave em uma das melhores oportunidades da reta final, enquanto Cherki obrigou Sánchez a fazer grande defesa em chute de fora da área.
Com o resultado, o Manchester City conquistou o oitavo título da Copa da Inglaterra. Já o Chelsea encerra a temporada sem troféus e amplia o jejum na competição, vencida pela última vez em 2017/18.