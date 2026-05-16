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Alison dos Santos é campeão dos 300m com barreiras na China em pódio com dobradinha do Brasil

Piu supera o também campeão mundial Karsten Warholm; Matheus Lima conquista bronze com recorde pessoal

Mariana Rios

Publicado em 16 de maio de 2026 às 14:46

Brasileiro Alison dos Santos, o Piu, vence em Xangai Crédito: Divulgação / @ShanghaiDiamondLeague

O brasileiro Alison dos Santos, conhecido como Piu, venceu neste sábado (16) a prova dos 300 metros com barreiras da etapa de Xangai/Keqiao, na Diamond League 2026, disputada na República Popular da China. Natural do interior de São Paulo, o atleta liderou uma dobradinha brasileira no pódio, com Matheus Lima garantindo a medalha de bronze.

A disputa foi definida apenas no photo finish. Alison fez uma largada forte, assumiu a liderança após a terceira barreira e cruzou a linha de chegada em 33s01 — melhor marca pessoal da carreira e melhor tempo do mundo na temporada nos 300m com barreiras.

O norueguês Karsten Warholm pressionou nos metros finais, mas terminou apenas quatro centésimos atrás do brasileiro, com 33s05.

“Foi uma ótima corrida, foi divertido. Este ano, concentrei-me em ficar mais rápido e desenvolver mais velocidade. Acho que mostrei isso hoje”, afirmou Alison ao site oficial da Diamond League.

Matheus Lima também teve destaque ao fazer uma corrida de recuperação. Após saltar a primeira barreira apenas na sexta posição, o brasileiro ganhou terreno ao longo da prova e terminou em terceiro lugar com 33s75, estabelecendo a melhor marca da carreira.

“Competir contra atletas como Piu e Warholm me motiva a melhorar todos os dias”, declarou Matheus após a prova.

Apesar do destaque internacional, os 300 metros com barreiras não fazem parte do programa olímpico. A prova oficial dos Jogos é a dos 400 metros com barreiras, principal especialidade de Alison dos Santos. Por isso, a World Athletics não reconhece oficialmente recordes mundiais na distância, mas registra os melhores desempenhos do ano.