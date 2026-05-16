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Quando começa a Copa do Mundo 2026? Veja datas, abertura, final e jogos do Brasil

Mundial terá 48 seleções, 104 partidas e será disputado em três países pela primeira vez

Fernanda Varela

Publicado em 16 de maio de 2026 às 14:19

Copa do Mundo 2026 Crédito: Imagem gerada por IA

A Copa do Mundo de 2026 já tem calendário oficial definido e promete ser a maior edição da história do torneio.

O Mundial começa no dia 11 de junho de 2026 e termina em 19 de julho, reunindo 48 seleções em jogos disputados nos Estados Unidos, México e Canadá.

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A abertura será realizada no tradicional Estádio Azteca, com o duelo entre México e África do Sul. Já a final acontecerá no MetLife Stadium.

A edição de 2026 terá 104 partidas e contará pela primeira vez com uma fase chamada “Rodada de 32”, criada após o aumento no número de seleções participantes.

Veja as principais datas da Copa do Mundo 2026:

* Fase de grupos: 11 a 27 de junho

* Rodada de 32: 28 de junho a 3 de julho

* Oitavas de final: 4 a 7 de julho

* Quartas de final: 9 a 11 de julho

* Semifinais: 14 e 15 de julho

* Disputa de 3º lugar: 18 de julho

* Final: 19 de julho

A Seleção Brasileira está no Grupo C e fará os jogos da primeira fase nos Estados Unidos.

Confira as partidas previstas do Brasil:

* 13 de junho: Brasil x Marrocos, em Nova York/Nova Jersey

* 19 de junho: Brasil x Haiti, na Filadélfia

* 24 de junho: Brasil x Escócia, em Miami