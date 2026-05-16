Quando começa a Copa do Mundo 2026? Veja datas, abertura, final e jogos do Brasil

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Fernanda Varela
Publicado em 16 de maio de 2026 às 14:19
A Copa do Mundo de 2026 já tem calendário oficial definido e promete ser a maior edição da história do torneio.
O Mundial começa no dia 11 de junho de 2026 e termina em 19 de julho, reunindo 48 seleções em jogos disputados nos Estados Unidos, México e Canadá.
Recordes que podem ser quebrados na Copa do Mundo de 2026
A abertura será realizada no tradicional Estádio Azteca, com o duelo entre México e África do Sul. Já a final acontecerá no MetLife Stadium.
A edição de 2026 terá 104 partidas e contará pela primeira vez com uma fase chamada “Rodada de 32”, criada após o aumento no número de seleções participantes.
* Fase de grupos: 11 a 27 de junho
* Rodada de 32: 28 de junho a 3 de julho
* Oitavas de final: 4 a 7 de julho
* Quartas de final: 9 a 11 de julho
* Semifinais: 14 e 15 de julho
* Disputa de 3º lugar: 18 de julho
* Final: 19 de julho
A Seleção Brasileira está no Grupo C e fará os jogos da primeira fase nos Estados Unidos.
* 13 de junho: Brasil x Marrocos, em Nova York/Nova Jersey
* 19 de junho: Brasil x Haiti, na Filadélfia
* 24 de junho: Brasil x Escócia, em Miami
Com o novo formato, as seleções que chegarem até a final precisarão disputar mais jogos do que nas edições anteriores, aumentando o desgaste físico e a duração da campanha no torneio.