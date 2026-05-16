Essas são as 20 figurinhas mais raras do álbum da Copa do Mundo 2026

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Fernanda Varela
Publicado em 16 de maio de 2026 às 12:42
Entre as 980 figurinhas do álbum da Copa do Mundo de 2026, algumas chamam atenção por serem consideradas as mais raras, disputadas e valiosas da coleção.
Nesta edição, apenas um brasileiro faz parte do grupo seleto de jogadores que ganharam versões especiais dos itens colecionáveis: Vinícius Júnior.
Álbum vai ter 980 figurinhas e pode custar R$ 7 mil
As figurinhas da categoria “Legend” são as mais raras do álbum e reúnem atletas considerados grandes nomes do futebol mundial. Ao todo, apenas 20 jogadores fazem parte da lista especial.
Além de Vini Jr., o grupo conta com estrelas como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappé.
Dentro da própria categoria das figurinhas raras, existem quatro versões diferentes:
* roxa, encontrada em um a cada 190 pacotes
* bronze, em um a cada 317 pacotes
* prata, em um a cada 900 pacotes
* dourada, considerada a mais rara, presente em apenas um a cada 1.900 pacotes
Veja os jogadores com figurinhas raras no álbum da Copa do Mundo 2026:
* Achraf Hakimi (Marrocos)
* Erling Haaland (Noruega)
* Alphonso Davies (Canadá)
* Jude Bellingham (Inglaterra)
* Moisés Caicedo (Equador)
* Cristiano Ronaldo (Portugal)
* Jérémy Doku (Bélgica)
* Luis Díaz (Colômbia)
* Cody Gakpo (Holanda)
* Raúl Jiménez (México)
* Lamine Yamal (Espanha)
* Kylian Mbappé (França)
* Lionel Messi (Argentina)
* Luka Modrić (Croácia)
* Christian Pulisic (Estados Unidos)
* Mohamed Salah (Egito)
* Son Heung-min (Coreia do Sul)
* Federico Valverde (Uruguai)
* Vinícius Júnior (Brasil)
* Florian Wirtz (Alemanha)
A tradição dos álbuns de figurinhas ganhou força na segunda metade do século XX com as coleções produzidas pela Panini, responsável por transformar o produto em um fenômeno mundial entre fãs de futebol e colecionadores.