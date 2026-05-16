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Essas são as 20 figurinhas mais raras do álbum da Copa do Mundo 2026

Versão dourada aparece em apenas um a cada 1.900 pacotes da coleção

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 16 de maio de 2026 às 12:42

Albúm da Copa do Mundo 2026
Albúm da Copa do Mundo 2026 Crédito: Divulgação

Entre as 980 figurinhas do álbum da Copa do Mundo de 2026, algumas chamam atenção por serem consideradas as mais raras, disputadas e valiosas da coleção.

Nesta edição, apenas um brasileiro faz parte do grupo seleto de jogadores que ganharam versões especiais dos itens colecionáveis: Vinícius Júnior.

Álbum vai ter 980 figurinhas e pode custar R$ 7 mil

Álbum vai ter 980 figurinhas e pode custar R$ 7 mil por Reprodução
Álbum vai ter 980 figurinhas e pode custar R$ 7 mil por Reprodução
Álbum vai ter 980 figurinhas e pode custar R$ 7 mil por Reprodução
Álbum vai ter 980 figurinhas e pode custar R$ 7 mil por Reprodução
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Álbum vai ter 980 figurinhas e pode custar R$ 7 mil por Reprodução

As figurinhas da categoria “Legend” são as mais raras do álbum e reúnem atletas considerados grandes nomes do futebol mundial. Ao todo, apenas 20 jogadores fazem parte da lista especial.

Além de Vini Jr., o grupo conta com estrelas como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappé.

Dentro da própria categoria das figurinhas raras, existem quatro versões diferentes:

* roxa, encontrada em um a cada 190 pacotes

* bronze, em um a cada 317 pacotes

* prata, em um a cada 900 pacotes

* dourada, considerada a mais rara, presente em apenas um a cada 1.900 pacotes

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Veja os jogadores com figurinhas raras no álbum da Copa do Mundo 2026:

* Achraf Hakimi (Marrocos)

* Erling Haaland (Noruega)

* Alphonso Davies (Canadá)

* Jude Bellingham (Inglaterra)

* Moisés Caicedo (Equador)

* Cristiano Ronaldo (Portugal)

* Jérémy Doku (Bélgica)

* Luis Díaz (Colômbia)

* Cody Gakpo (Holanda)

* Raúl Jiménez (México)

* Lamine Yamal (Espanha)

* Kylian Mbappé (França)

* Lionel Messi (Argentina)

* Luka Modrić (Croácia)

* Christian Pulisic (Estados Unidos)

* Mohamed Salah (Egito)

* Son Heung-min (Coreia do Sul)

* Federico Valverde (Uruguai)

* Vinícius Júnior (Brasil)

* Florian Wirtz (Alemanha)

A tradição dos álbuns de figurinhas ganhou força na segunda metade do século XX com as coleções produzidas pela Panini, responsável por transformar o produto em um fenômeno mundial entre fãs de futebol e colecionadores.

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