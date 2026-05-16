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Álbum da Copa faz aumentar furtos inusitados em supermercados pelo Brasil

Clientes têm arrancado rótulos de garrafas após parceria entre Coca-Cola e Panini

Fernanda Varela

Publicado em 16 de maio de 2026 às 13:22

Clientes estão furtando rótulos Crédito: Reprodução

A febre do álbum da Copa do Mundo de 2026 começou a gerar um problema inesperado em supermercados brasileiros.



Segundo o Metrópoles, redes de diferentes estados registraram aumento de furtos e vandalismo envolvendo garrafas da Coca-Cola após a parceria da marca com a Panini.

A ação promocional colocou figurinhas exclusivas do álbum oficial dentro dos rótulos das embalagens de 600 ml do refrigerante. Com isso, clientes passaram a arrancar os rótulos das garrafas ainda nas prateleiras para tentar conseguir os cromos sem pagar pelos produtos.

Fotos e vídeos publicados nas redes sociais mostram refrigerantes sem os rótulos ou com sinais de cola rompida após tentativas de retirada das figurinhas. Alguns supermercados passaram a usar fita adesiva nas embalagens para tentar impedir os furtos e atos de vandalismo.

O álbum da Copa de 2026 conta com uma página exclusiva da Coca-Cola e reúne 14 jogadores distribuídos nas embalagens participantes.