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Fim de uma era: Lewandowski anuncia saída do Barcelona após quatro temporadas

Atacante polonês deixará clube espanhol ao fim da temporada e será homenageado no Camp Nou

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 16 de maio de 2026 às 13:00

Lewandowski
Lewandowski Crédito: Shutterstock

O atacante Robert Lewandowski anunciou neste sábado (16) que deixará o Futbol Club Barcelona ao final da temporada europeia. Aos 37 anos, o centroavante publicou uma mensagem de despedida nas redes sociais e afirmou que encerra o ciclo com “sensação de missão cumprida”.

“Após quatro anos repletos de desafios e muito trabalho, chegou a hora de seguir em frente. Parto com a sensação de que a missão foi cumprida”, escreveu.

Lewandowski

Lewandowski por Shutterstock
Lewandowski por Shutterstock
17º - Lewandowski (Barcelona e Polônia) por Reprodução
Lewandowski por Shutterstock
Yamal e Lewandowski cobrindo o escudo do Real Madrid por Reprodução I X
Yamal, Lewandowski e Raphinha com a Supercopa da Espanha por Reprodução I Instagram @lamineyamal
Robert Lewandowski e Lamine Yamal por Reprodução I Barcelona
Lewandowski comemora após marcar sobre o Alavés por German Parga/FC Barcelona
Koundé comemora, com Lewandowski, segundo gol do Barcelona sobre o Betis por Sara Gordon/FC Barcelona
Lewandowski em ação pelo Barcelona por Víctor Salgado/FC Barcelona
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Lewandowski por Shutterstock

Lewandowski chegou ao Barcelona em julho de 2022 e, desde então, disputou 191 partidas oficiais, marcou 119 gols e deu 22 assistências.

Durante a passagem pelo clube catalão, conquistou três títulos do Campeonato Espanhol, uma Copa do Rei e três Supercopas da Espanha. Na temporada 2024/25, a mais artilheira dele pelo Barça, o atacante marcou 42 gols em 52 jogos.

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O técnico Hansi Flick comentou a saída do jogador e afirmou que o clube precisa respeitar a decisão do polonês. “Ele é um exemplo para todos. Sempre deu o seu melhor e foi um privilégio trabalhar com ele”, declarou.

O Barcelona enfrenta o Real Betis Balompié neste domingo (17), no Camp Nou, pela última rodada de La Liga. A expectativa é de que Lewandowski receba homenagens da torcida na despedida.

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