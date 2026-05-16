ADEUS, MESTRE!

Fim de uma era: Lewandowski anuncia saída do Barcelona após quatro temporadas

Atacante polonês deixará clube espanhol ao fim da temporada e será homenageado no Camp Nou

Fernanda Varela

Publicado em 16 de maio de 2026 às 13:00

Lewandowski Crédito: Shutterstock

O atacante Robert Lewandowski anunciou neste sábado (16) que deixará o Futbol Club Barcelona ao final da temporada europeia. Aos 37 anos, o centroavante publicou uma mensagem de despedida nas redes sociais e afirmou que encerra o ciclo com “sensação de missão cumprida”.

“Após quatro anos repletos de desafios e muito trabalho, chegou a hora de seguir em frente. Parto com a sensação de que a missão foi cumprida”, escreveu.

Lewandowski 1 de 10

Lewandowski chegou ao Barcelona em julho de 2022 e, desde então, disputou 191 partidas oficiais, marcou 119 gols e deu 22 assistências.

Durante a passagem pelo clube catalão, conquistou três títulos do Campeonato Espanhol, uma Copa do Rei e três Supercopas da Espanha. Na temporada 2024/25, a mais artilheira dele pelo Barça, o atacante marcou 42 gols em 52 jogos.

O técnico Hansi Flick comentou a saída do jogador e afirmou que o clube precisa respeitar a decisão do polonês. “Ele é um exemplo para todos. Sempre deu o seu melhor e foi um privilégio trabalhar com ele”, declarou.