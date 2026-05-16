Ancelotti pede informações sobre Neymar ao Santos e aumenta expectativa por convocação para a Copa do Mundo

Clube já avalia até preservar atacante antes da apresentação à Seleção Brasileira

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 16 de maio de 2026 às 07:45

Ancelotti e Neymar Crédito: Divulgação

A possibilidade de Neymar disputar a Copa do Mundo está cada vez ganhando mais força após um contato da Confederação Brasileira de Futebol com o clube paulista.

Segundo o jornalista Lucas Musetti, do UOL, a CBF procurou o Santos para solicitar informações relacionadas ao camisa 10, o que fez com que aumentasse internamente a confiança na convocação de Neymar por Carlo Ancelotti.

Mansão de Neymar

Nos bastidores, dirigentes e pessoas ligadas ao clube acreditam que as chances do atacante aparecer na lista final são muito altas. “100%. Pode cravar”, afirmou uma das fontes ouvidas pelo jornalista. Outra preferiu cautela, mas reforçou o cenário positivo: “A chance é enorme”.

A convocação oficial da Seleção Brasileira será anunciada na próxima segunda-feira (18), no Museu do Amanhã.

Como é a cobertura de R$ 54 milhões em prédio de Neymar, com estrutura de resort, 966 m² e oito vagas de garagem

Terreno da família de Neymar dará lugar a prédio de luxo com 45 andares e cobertura de R$ 54 milhões

Qual a fortuna de Neymar? Patrimônio do craque deixa Ancelotti 'no chinelo'; compare

A possibilidade de Neymar disputar o Mundial já começa a interferir no planejamento esportivo do Santos. Internamente, existe a avaliação de preservar fisicamente o atacante antes da apresentação à Seleção.

Com isso, a partida contra o Coritiba Foot Ball Club, marcada para este domingo (17), pode acabar sendo o último jogo do camisa 10 pelo clube antes da Copa.

Pessoas próximas ao jogador afirmam que Neymar ainda não recebeu qualquer confirmação oficial da comissão técnica e aguarda o anúncio final com ansiedade.

Bilionário da fé que tem fortuna quase duas vezes maior que a de Neymar e é um dos mais ricos do Brasil

Como será a nova 'mansão de lazer' de Neymar, com decoração futurista e até espaço exclusivo para partidas de pôquer

FOTOS: conheça o 'Batmóvel' de R$ 8,3 milhões de Neymar

Caso seja convocado, o atacante disputará sua quarta Copa do Mundo pela Seleção Brasileira, após participar das edições de 2014, 2018 e 2022.

Nos últimos meses, Ancelotti vinha acompanhando a recuperação física do jogador e já declarou publicamente que só convocaria Neymar em condições ideais. Recentemente, porém, o treinador também elogiou a evolução do atleta.

Saiba quanto o Vitória faturou ao eliminar o Flamengo na Copa do Brasil
Tiveram lucro? Veja o levantamento financeiro de Bahia e Vitória em 2025
Fora da Copa do Mundo por lesão, astro do Real Madrid será comentarista de emissora durante o Mundial