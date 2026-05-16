Ancelotti pede informações sobre Neymar ao Santos e aumenta expectativa por convocação para a Copa do Mundo

Fernanda Varela
Publicado em 16 de maio de 2026 às 07:45
A possibilidade de Neymar disputar a Copa do Mundo está cada vez ganhando mais força após um contato da Confederação Brasileira de Futebol com o clube paulista.
Segundo o jornalista Lucas Musetti, do UOL, a CBF procurou o Santos para solicitar informações relacionadas ao camisa 10, o que fez com que aumentasse internamente a confiança na convocação de Neymar por Carlo Ancelotti.
Nos bastidores, dirigentes e pessoas ligadas ao clube acreditam que as chances do atacante aparecer na lista final são muito altas. “100%. Pode cravar”, afirmou uma das fontes ouvidas pelo jornalista. Outra preferiu cautela, mas reforçou o cenário positivo: “A chance é enorme”.
A convocação oficial da Seleção Brasileira será anunciada na próxima segunda-feira (18), no Museu do Amanhã.
A possibilidade de Neymar disputar o Mundial já começa a interferir no planejamento esportivo do Santos. Internamente, existe a avaliação de preservar fisicamente o atacante antes da apresentação à Seleção.
Com isso, a partida contra o Coritiba Foot Ball Club, marcada para este domingo (17), pode acabar sendo o último jogo do camisa 10 pelo clube antes da Copa.
Pessoas próximas ao jogador afirmam que Neymar ainda não recebeu qualquer confirmação oficial da comissão técnica e aguarda o anúncio final com ansiedade.
Caso seja convocado, o atacante disputará sua quarta Copa do Mundo pela Seleção Brasileira, após participar das edições de 2014, 2018 e 2022.
Nos últimos meses, Ancelotti vinha acompanhando a recuperação física do jogador e já declarou publicamente que só convocaria Neymar em condições ideais. Recentemente, porém, o treinador também elogiou a evolução do atleta.