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Saiba quanto o Vitória faturou ao eliminar o Flamengo na Copa do Brasil

Leão da Barra avançou às oitavas de final após bater o time carioca por 3x2 no agregado

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 16 de maio de 2026 às 06:00

Vitória 2x0 Flamengo - 5ª fase Copa do Brasil
Vitória 2x0 Flamengo - 5ª fase Copa do Brasil Crédito: Victor Ferreira/ECV

Contra o Flamengo, o Vitória mostrou que dinheiro não entra em campo sozinho. Com muita organização, entrega e o apoio da torcida colossal no Barradão, o Leão da Barra venceu a equipe carioca por 2x0 na noite da última quinta-feira (14), revertendo a desvantagem do jogo de ida para fechar o confronto em 3x2 no placar agregado e garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Além do peso esportivo e histórico da classificação diante de um dos elencos mais valiosos do continente, o avanço também representa um importante reforço financeiro para o clube. Com a vaga assegurada nas oitavas, o Rubro-Negro baiano alcançou a marca de R$ 5 milhões em premiações na atual edição da competição. O valor é composto pelos cerca de R$ 2 milhões recebidos pela participação na quinta fase e mais R$ 3 milhões pela classificação.

Vitória 2x0 Flamengo - 5ª fase Copa do Brasil

Vitória 2x0 Flamengo - 5ª fase Copa do Brasil por Victor Ferreira/ECV
Vitória 2x0 Flamengo - 5ª fase Copa do Brasil por Victor Ferreira/ECV
Vitória 2x0 Flamengo - 5ª fase Copa do Brasil por Victor Ferreira/ECV
Vitória 2x0 Flamengo - 5ª fase Copa do Brasil por Victor Ferreira/ECV
Vitória 2x0 Flamengo - 5ª fase Copa do Brasil por Victor Ferreira/ECV
Vitória 2x0 Flamengo - 5ª fase Copa do Brasil por Victor Ferreira/ECV
Vitória 2x0 Flamengo - 5ª fase Copa do Brasil por Victor Ferreira/ECV
Vitória 2x0 Flamengo - 5ª fase Copa do Brasil por Victor Ferreira/ECV
Vitória 2x0 Flamengo - 5ª fase Copa do Brasil por Victor Ferreira/ECV
Vitória 2x0 Flamengo - 5ª fase Copa do Brasil por Victor Ferreira/ECV
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Vitória 2x0 Flamengo - 5ª fase Copa do Brasil por Victor Ferreira/ECV
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Vitória 2x0 Flamengo - 5ª fase Copa do Brasil por Victor Ferreira/ECV

Agora, o clube conhecerá o adversário das oitavas de final no próximo dia 26, em sorteio realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol, no Rio de Janeiro. Caso avance mais uma vez, o Vitória ainda poderá embolsar mais R$ 4 milhões em premiação.

Antes de voltar a pensar na sequência da Copa do Brasil, porém, o Leão da Barra volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será neste domingo (17), diante do Red Bull Bragantino, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 16ª rodada da Série A.

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