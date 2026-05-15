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Saiba quanto o Vitória faturou ao eliminar o Flamengo na Copa do Brasil

Leão da Barra avançou às oitavas de final após bater o time carioca por 3x2 no agregado

Pedro Carreiro

Publicado em 16 de maio de 2026 às 06:00

Vitória 2x0 Flamengo - 5ª fase Copa do Brasil Crédito: Victor Ferreira/ECV

Contra o Flamengo, o Vitória mostrou que dinheiro não entra em campo sozinho. Com muita organização, entrega e o apoio da torcida colossal no Barradão, o Leão da Barra venceu a equipe carioca por 2x0 na noite da última quinta-feira (14), revertendo a desvantagem do jogo de ida para fechar o confronto em 3x2 no placar agregado e garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Além do peso esportivo e histórico da classificação diante de um dos elencos mais valiosos do continente, o avanço também representa um importante reforço financeiro para o clube. Com a vaga assegurada nas oitavas, o Rubro-Negro baiano alcançou a marca de R$ 5 milhões em premiações na atual edição da competição. O valor é composto pelos cerca de R$ 2 milhões recebidos pela participação na quinta fase e mais R$ 3 milhões pela classificação.

Vitória 2x0 Flamengo - 5ª fase Copa do Brasil 1 de 12

Agora, o clube conhecerá o adversário das oitavas de final no próximo dia 26, em sorteio realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol, no Rio de Janeiro. Caso avance mais uma vez, o Vitória ainda poderá embolsar mais R$ 4 milhões em premiação.