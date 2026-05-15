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Jair Ventura exalta Vitória após eliminar Flamengo e diz que polêmicas de arbitragem uniram time: 'A gente ficou mais forte'

Treinador destacou também a torcida rubro-negra, que apoiou time em noite histórica

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 15 de maio de 2026 às 07:54

Jair Ventura comemorou a vitória diante do Mirassol no Campeonato Brasileiro
Jair Ventura  Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O técnico Jair Ventura exaltou o VItória após a classificação histórica sobre o Flamengo na Copa do Brasil. No Barradão, o Leão baiano venceu por 2 a 0, revertendo a derrota no Rio de Janeiro, e garantiu vaga para as oitavas de final da competição.

O treinador também destacou a energia vinda das arquibancadas e o reflexo disso dentro do vestiário e do campo.

“Parabenizar nossa torcida, mais uma linda festa, fogos, atmosfera, uma energia muito boa. Isso entra no vestiário. Fora o trabalho feito diariamente, a dedicação, a entrega dos nossos atletas, que são os responsáveis pela classificação. No vestiário falei com eles sobre energia, são quase oito meses e eu nunca vi um vestiário como hoje. É chover no molhado elogiar o Flamengo, são sete jogadores na pré-lista, deve ser o time que mais cede jogadores para a Copa do Mundo. É mais que normal que eles fossem o favorito, mas hoje provamos que é possível vencer. É a terceira vez que nossa comissão enfrenta o Flamengo na Copa do Brasil e nos classificamos em duas. Fico feliz por eliminar o time de maior investimento da América do Sul”, afirmou.

Vitória 2x0 Flamengo - 5ª fase Copa do Brasil

Vitória 2x0 Flamengo - 5ª fase Copa do Brasil por Victor Ferreira/ECV
Vitória 2x0 Flamengo - 5ª fase Copa do Brasil por Victor Ferreira/ECV
Vitória 2x0 Flamengo - 5ª fase Copa do Brasil por Victor Ferreira/ECV
Vitória 2x0 Flamengo - 5ª fase Copa do Brasil por Victor Ferreira/ECV
Vitória 2x0 Flamengo - 5ª fase Copa do Brasil por Victor Ferreira/ECV
Vitória 2x0 Flamengo - 5ª fase Copa do Brasil por Victor Ferreira/ECV
Vitória 2x0 Flamengo - 5ª fase Copa do Brasil por Victor Ferreira/ECV
Vitória 2x0 Flamengo - 5ª fase Copa do Brasil por Victor Ferreira/ECV
Vitória 2x0 Flamengo - 5ª fase Copa do Brasil por Victor Ferreira/ECV
Vitória 2x0 Flamengo - 5ª fase Copa do Brasil por Victor Ferreira/ECV
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Vitória 2x0 Flamengo - 5ª fase Copa do Brasil por Victor Ferreira/ECV
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Vitória 2x0 Flamengo - 5ª fase Copa do Brasil por Victor Ferreira/ECV

Jair também comentou as polêmicas de arbitragem do jogo de ida, quando o Vitória reclamou de possíveis expulsões não marcadas contra o Flamengo. Segundo ele, o episódio acabou fortalecendo o grupo e aumentando a união com a torcida.

“Eu juro que isso não me afeta. As críticas, falar que não somos favoritos. É normal o Flamengo ser favorito, olha tudo que eles ganharam de 2019 para cá. Isso não me afeta. Queria parabenizar o Claus, a gente sabe pelo que a gente passou. Teve uma comoção muito grande por causa do que passamos lá no Rio. Aquilo nos uniu, a torcida nos abraçou. A gente ficou mais forte”, disse.

Dentro de campo, o grande destaque do confronto foi o atacante Erick, decisivo nas duas partidas. Ele já havia marcado no Maracanã e voltou a ser determinante no Barradão ao abrir o placar logo aos seis minutos, com um chute forte que deu início à reação rubro-negra baiana.

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Jair Ventura voltou a elogiar o desempenho do atacante e a dificuldade do duelo diante do Flamengo. “O Erick é cada vez mais importante, que chapada né?! Depois a jogada ensaiada com ele também (no segundo gol). Todo mundo aceitava uma disputa de pênaltis antes do jogo, e aí a gente vai lá e consegue os dois gols. Parabenizar demais meus atletas e essa torcida. É muito difícil marcar o Flamengo, são atletas de muita qualidade individual, seis atletas ali no seu campo de ataque, aí olha para o banco e entra Pedro, entra Cebolinha. Parabenizar os nossos atletas pela classificação”, completou.

Com a vaga assegurada, o Vitória agora aguarda o sorteio para conhecer seu adversário nas oitavas de final da Copa do Brasil, ainda sem data definida. Enquanto isso, o foco da equipe se volta para o Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, o time enfrenta o Red Bull Bragantino, às 18h30, fora de casa, pela 16ª rodada.

Tags:

Vitória

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