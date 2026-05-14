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Vitória bate o Flamengo por 2x0 e conquista classificação histórica na Copa do Brasil

Erick e Luan Cândido fizeram os gols da classificação do Leão da Barra

Pedro Carreiro

Publicado em 14 de maio de 2026 às 23:39

VItória 2x0 Flamengo - Crédito: Márcio José/ Estadão Conteúdo

O Vitória é para quem acredita! Contra o atual campeão brasileiro e da Libertadores, dono de um dos elencos mais caros do continente, o Leão da Barra rugiu alto ao lado da sua torcida no Barradão e venceu o Flamengo por 2x0, na noite desta quinta-feira (14), garantindo vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Após perder o jogo de ida, marcado por uma arbitragem bastante questionavel a favor do clube carioca, o Rubro-Negro baiano fez o que precisava e triunfou por 3x2 no placar agregado, justamente um dia depois de completar 127 anos de história.

O Vitória começou a partida em ritmo intenso e abriu o placar logo nos primeiros minutos com um golaço de Erick, em sua tradicional chapada no ângulo. Depois, o time soube se fechar e suportou bravamente a pressão de uma equipe com investimento muito superior até ampliar aos 16 minutos do segundo tempo, com um belo voleio de Luan Cândido. Até o apito final, a torcida rubro-negra, que mais uma vez lotou o Barradão, empurrou o time sem parar e transformou a classificação em uma noite histórica.

Agora, o Leão da Barra volta a campo neste domingo (17), quando enfrenta o RB Bragantino no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 16ª rodada do Brasileirão. Já pela Copa do Brasil, o clube conhecerá o adversário das oitavas de final no próximo dia 26, em sorteio realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol, no Rio de Janeiro.

O JOGO

O jogo no Barradão começou muito estudado e brigado no meio de campo, com os dois times encontrando poucos espaços. Porém, logo na primeira chegada ao ataque, o Vitória abriu o placar com um golaço de Erick. Aos 6 minutos, Baralhas acionou o camisa 33 do Leão pela ponta direita. Erick puxou para dentro, ajeitou o corpo e acertou sua chapada característica. O chute saiu forte, ganhou uma curva impressionante e morreu no ângulo após tocar no travessão, deixando tudo igual no placar agregado.

Depois de abrir o marcador, o Rubro-Negro baiano, que nos minutos iniciais havia adiantado as linhas para pressionar a saída de bola do Flamengo, passou a recuar um pouco mais e chamou os visitantes para o seu campo, tentando explorar os contra-ataques. Embora não tenha conseguido encaixar os contragolpes ao longo do restante da primeira etapa, voltando a finalizar apenas em um chute de fora da área de Matheuzinho, sem perigo, a equipe se defendeu muito bem na maior parte do tempo e passou poucos sustos.

A defesa rubro-negra só começou a ceder na reta final do primeiro tempo, quando o Flamengo passou a lateralizar mais o jogo, encontrando espaços para chegar com mais perigo e ensaiar uma pressão em busca do empate antes do intervalo. O primeiro grande lance veio em um chute de fora da área de Luiz Araújo, que exigiu grande defesa de Lucas Arcanjo. No rebote, Samuel Lino ainda tirou tinta da trave em uma finalização rasteira. Pouco depois, o goleiro rubro-negro voltou a trabalhar em cabeçada de Bruno Henrique.

Na volta do intervalo, o Leão da Barra tentou adiantar novamente as linhas para ter mais presença no campo de ataque, mas a estratégia pouco melhorou o volume ofensivo da equipe. Para piorar, com o time mais exposto, o Flamengo passou a encontrar mais espaços e começou a criar com maior facilidade. Logo aos quatro minutos, Emerson Royal recebeu com liberdade pela direita e cruzou na medida para Carrascal, que apareceu sozinho para cabecear no meio do gol, exigindo defesa segura de Lucas Arcanjo.

Com o passar dos minutos, a partida ficou cada vez mais tensa, enquanto o Vitória se via encurralado no próprio campo de defesa. Até que Matheuzinho encontrou um grande lançamento para Renê, que ficou no mano a mano com Léo Pereira, fez boa jogada individual e finalizou para Rossi espalmar pela linha de fundo, cedendo um escanteio que iria mudar o rumo da partida.

Na cobrança ensaiada, Matheuzinho cobrou curto para Erick, que cruzou logo em sequência. Rossi conseguiu cortar parcialmente o cruzamento, mas a bola se apresentou limpara para Luan Cândido, que acertou um voleio. A bola ainda bateu no próprio goleiro flamenguista e em Danilo antes de cruzar a linha, provocando uma explosão de alegria no Barradão e colocando o Leão da Barra em vantagem no placar agregado.

Após marcar o gol que precisava para garantir a classificação, o Leão da Barra soube administrar a partida e segurar a vantagem sem sofrer tanto. O maior sufoco só veio na reta final do confronto. O lance de maior tensão aconteceu aos 41 minutos, quando Bruno Henrique ajeitou um cruzamento para Pedro, que finalizou da entrada da pequena área e obrigou Lucas Arcanjo a fazer grande defesa. Já nos acrescimos, Léo Pereira subiu sozinho e cabeçeou por cima da meta rubro-negra.