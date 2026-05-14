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Ex-técnico do Vitória é demitido pelo Flamengo após sequência de resultados ruins

Bruno Pivetti deixa o comando da equipe sub-20 da equipe carioca após três derrotas consecutivas no Brasileiro da categoria

Pedro Carreiro

Publicado em 14 de maio de 2026 às 19:58

Bruno Pivetti no comando do Vitória Crédito: Pietro Carpi/ECV

O Flamengo anunciou nesta quinta-feira (14) a demissão de Bruno Pivetti, que passou pelo Vitória entre 2019 e 2020, do comando da equipe sub-20. A decisão ocorre após uma sequência negativa de resultados no Campeonato Brasileiro da categoria.

A saída do treinador foi confirmada pelo clube após a derrota por 3x1 para o Botafogo, na última rodada do Brasileirão sub-20. Antes disso, o time rubro-negro já havia sido derrotado pelo Bahia, por 1x0, em Salvador, e pelo Palmeiras, também por 3x1, no Rio de Janeiro.

Relembre a passagem de Bruno Pivetti pelo Vitória 1 de 5

Sem vencer há quatro partidas na competição, o Flamengo optou pela mudança no comando técnico da base. Bruno Pivetti encerra sua passagem pelo clube com 21 jogos disputados na temporada de 2026, somando oito vitórias, seis empates e sete derrotas, com aproveitamento de 47,6%.

Apesar do desempenho irregular no Brasileiro sub-20, o treinador deixa o Flamengo com títulos importantes conquistados nas categorias de base. Em 2025, Pivetti comandou a equipe nas campanhas vitoriosas da Libertadores sub-20, diante do Palmeiras, e do Mundial Intercontinental da categoria, conquistado sobre o Barcelona, no Maracanã.

A passagem de Bruno Pivetti pelo Vitória começou em 2019, quando trabalhou como auxiliar técnico de Carlos Amadeu. No ano seguinte, em junho de 2020, assumiu o comando do time principal após a saída de Geninho.