PROGRAMAÇÃO

Salvador terá telões em bairros e shows durante jogos do Brasil na Copa do Mundo

Arraiá da Prefs 2026 vai reunir programação junina e transmissão das partidas da Seleção em diferentes pontos da capital baiana

Carol Neves

Publicado em 14 de maio de 2026 às 12:44

Torcida comemora vitória do Brasil em 2022 Crédito: Antonio Pereira/Semcom

A menos de um mês do início da Copa do Mundo, a Prefeitura de Salvador anunciou nesta quinta-feira (14) uma programação especial para os torcedores da Seleção Brasileira dentro do Arraiá da Prefs 2026. A proposta inclui a instalação de telões em diversos pontos da capital baiana para a exibição dos jogos do Brasil no Mundial.

Além do espaço principal do evento, moradores também poderão acompanhar as partidas em estruturas montadas em bairros como Paripe, na Praça João Martins; Cajazeiras, no Campo da Pronaica; Itapuã, na Avenida Dorival Caymmi; e Ribeira, no final de linha do bairro.

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A programação não ficará restrita às transmissões esportivas. Em dias de jogos da Seleção Brasileira, estão previstas apresentações musicais nos locais de exibição. Entre as atrações confirmadas está a banda Timbalada, que se apresenta no Campo da Pronaica, em Cajazeiras, no dia 13 de junho, data da estreia do Brasil na Copa contra a Seleção Marroquina de Futebol, às 19h.