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Salvador terá telões em bairros e shows durante jogos do Brasil na Copa do Mundo

Arraiá da Prefs 2026 vai reunir programação junina e transmissão das partidas da Seleção em diferentes pontos da capital baiana

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 14 de maio de 2026 às 12:44

Torcida em Manaus comemora vitória do Brasil em 2022
Torcida comemora vitória do Brasil em 2022 Crédito: Antonio Pereira/Semcom

A menos de um mês do início da Copa do Mundo, a Prefeitura de Salvador anunciou nesta quinta-feira (14) uma programação especial para os torcedores da Seleção Brasileira dentro do Arraiá da Prefs 2026. A proposta inclui a instalação de telões em diversos pontos da capital baiana para a exibição dos jogos do Brasil no Mundial.

Além do espaço principal do evento, moradores também poderão acompanhar as partidas em estruturas montadas em bairros como Paripe, na Praça João Martins; Cajazeiras, no Campo da Pronaica; Itapuã, na Avenida Dorival Caymmi; e Ribeira, no final de linha do bairro.

Quanto custa um ingresso para a Copa do Mundo 2026?

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Após a fase de grupos, os ingressos variam de R$ 667 a R$ 3.545 por Reprodução I Instagram @neymarjr
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A programação não ficará restrita às transmissões esportivas. Em dias de jogos da Seleção Brasileira, estão previstas apresentações musicais nos locais de exibição. Entre as atrações confirmadas está a banda Timbalada, que se apresenta no Campo da Pronaica, em Cajazeiras, no dia 13 de junho, data da estreia do Brasil na Copa contra a Seleção Marroquina de Futebol, às 19h.

Entre 4 e 23 de junho, a Rua Chile e a Praça Municipal concentram parte das atividades culturais, com cortejos temáticos, palcos musicais, trios de forró, quadrilhas juninas e apresentações artísticas. Ao longo de 12 dias de programação gratuita, a proposta é combinar as tradições do São João com o clima da Copa do Mundo em diferentes áreas da cidade.

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Copa do Mundo

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