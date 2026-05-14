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Carol Neves
Publicado em 14 de maio de 2026 às 09:52
A final da Copa do Mundo de 2026 terá uma novidade inédita na história do torneio: um show do intervalo inspirado no formato do Super Bowl. As atrações escolhidas pela Fifa para o espetáculo são a cantora Madonna, a colombiana Shakira e o grupo sul-coreano BTS. A curadoria musical do evento ficou sob responsabilidade de Chris Martin, líder da banda Coldplay.
A decisão do Mundial está marcada para 19 de julho, no estádio MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.
O anúncio foi feito pelo presidente da FIFA, Gianni Infantino, por meio das redes sociais.
Confira todos os grupos da Copa do Mundo 2026
"No dia 19 de julho, Madonna, Shakira e BTS serão as atrações principais do primeiro show do intervalo da final da Copa do Mundo FIFA 2026, reunindo música e futebol no maior palco do esporte por uma causa muito especial", escreveu.
Segundo Infantino, o espetáculo fará parte de uma iniciativa beneficente ligada ao Fundo Global de Educação Cidadã da Fifa.
"O espetáculo apoiará o Fundo Global de Educação Cidadã da Fifa, nosso compromisso comum de ajudar a arrecadar 100 milhões de dólares para expandir o acesso à educação de qualidade e ao futebol para crianças em todo o mundo. Através desta iniciativa, 1 dólar de cada ingresso vendido para a Copa do Mundo irá diretamente para ajudar os jovens a aprender, crescer e jogar", acrescentou.
A Copa do Mundo de 2026 será realizada entre os dias 11 de junho e 19 de julho. O torneio terá jogos sediados em Canadá, Estados Unidos e Japão.