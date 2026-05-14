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Madonna, Shakira e BTS vão comandar 1º show do intervalo da história da final da Copa do Mundo

Fifa anuncia espetáculo inédito na decisão do Mundial de 2026, nos Estados Unidos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 14 de maio de 2026 às 09:52

Madonna, Shakira e BTS
Madonna, Shakira e BTS Crédito: Reprodução

A final da Copa do Mundo de 2026 terá uma novidade inédita na história do torneio: um show do intervalo inspirado no formato do Super Bowl. As atrações escolhidas pela Fifa para o espetáculo são a cantora Madonna, a colombiana Shakira e o grupo sul-coreano BTS. A curadoria musical do evento ficou sob responsabilidade de Chris Martin, líder da banda Coldplay.

A decisão do Mundial está marcada para 19 de julho, no estádio MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

O anúncio foi feito pelo presidente da FIFA, Gianni Infantino, por meio das redes sociais.

Confira todos os grupos da Copa do Mundo 2026

México - Grupo A por Reprodução / X
Coreia do Sul - Grupo A por Reprodução / Instagram
África do Sul - Grupo A por Divulgação/BafanaBafana
Canadá - Grupo B por Reprodução / Instagram
Suíça - Grupo B por Reprodução/Redes sociais
Qatar - Grupo B por Divulgação
Brasil - Grupo C por Rafael Ribeiro / CBF
Marrocos - Grupo C por Reprodução/FRMFReprodução/FRMF
Escócia - Grupo C por Reprodução/Redes sociais
Haiti - Grupo C por Reprodução
Estados Unidos - Grupo D por Reprodução / Instagram
Austrália - Grupo D por Reprodução / Instagram
Paraguai - Grupo D por Divulgação/Conmebol
Alemanha - Grupo E por Reprodução/Redes sociais
Equador - Grupo E por Reprodução / Instagram
Costa do Marfim - Grupo E por Divulgação / FIF
Curaçao - Grupo E por Reprodução/Redes sociais
Holanda - Grupo F por Reprodução/Redes sociais
Japão - Grupo F por Reprodução / X
Tunísia - Grupo F por Reprodução/Instagram
Bélgica - Grupo G por Reprodução/Redes sociais
 Irã - Grupo G por Reprodução / X
Egito - Grupo G por Divulgação/EFA
Nova Zelândia - Grupo G por Reprodução / X
Espanha - Grupo H por Reprodução/Redes sociais
Uruguai - Grupo H por Divulgação/Seleção Uruguaia
Arábia Saudita - Grupo H por Reprodução/Saudi National Team
Cabo Verde - Grupo H por Divulgação/Federação Caboverdiana de Futebol
França - Grupo I por Reprodução/Redes sociais
Senegal - Grupo I por Divulgação/AFCOM
Uzbequistão - Grupo I por Divulgação / Fifa
Argentina - Grupo J por Reprodução / X
Áustria - Grupo J por Reprodução/Redes sociais
Argélia - Grupo J por Divulgação/@LesVerts
Jordânia - Grupo J por Reprodução / Instagram
Portugal - Grupo K por Reprodução/Redes sociais
Colômbia - Grupo K por Divulgação/Conmebol
Noruega - Grupo K por Reprodução/Redes sociais
Inglaterra - Grupo L por Reprodução/Redes sociais
Croácia - Grupo L por Reprodução/Redes sociais
Panamá - Grupo L por Divulgação/CONCACAF
Gana - Grupo L por Divulgação/BlackStars
1 de 42
México - Grupo A por Reprodução / X

"No dia 19 de julho, Madonna, Shakira e BTS serão as atrações principais do primeiro show do intervalo da final da Copa do Mundo FIFA 2026, reunindo música e futebol no maior palco do esporte por uma causa muito especial", escreveu.

Segundo Infantino, o espetáculo fará parte de uma iniciativa beneficente ligada ao Fundo Global de Educação Cidadã da Fifa.

"O espetáculo apoiará o Fundo Global de Educação Cidadã da Fifa, nosso compromisso comum de ajudar a arrecadar 100 milhões de dólares para expandir o acesso à educação de qualidade e ao futebol para crianças em todo o mundo. Através desta iniciativa, 1 dólar de cada ingresso vendido para a Copa do Mundo irá diretamente para ajudar os jovens a aprender, crescer e jogar", acrescentou.

A Copa do Mundo de 2026 será realizada entre os dias 11 de junho e 19 de julho. O torneio terá jogos sediados em Canadá, Estados Unidos e Japão.

Tags:

Copa do Mundo

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