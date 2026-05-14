PRIMEIRA VEZ

Madonna, Shakira e BTS vão comandar 1º show do intervalo da história da final da Copa do Mundo

Fifa anuncia espetáculo inédito na decisão do Mundial de 2026, nos Estados Unidos

Carol Neves

Publicado em 14 de maio de 2026 às 09:52

Madonna, Shakira e BTS Crédito: Reprodução

A final da Copa do Mundo de 2026 terá uma novidade inédita na história do torneio: um show do intervalo inspirado no formato do Super Bowl. As atrações escolhidas pela Fifa para o espetáculo são a cantora Madonna, a colombiana Shakira e o grupo sul-coreano BTS. A curadoria musical do evento ficou sob responsabilidade de Chris Martin, líder da banda Coldplay.

A decisão do Mundial está marcada para 19 de julho, no estádio MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

O anúncio foi feito pelo presidente da FIFA, Gianni Infantino, por meio das redes sociais.

Confira todos os grupos da Copa do Mundo 2026 1 de 42

"No dia 19 de julho, Madonna, Shakira e BTS serão as atrações principais do primeiro show do intervalo da final da Copa do Mundo FIFA 2026, reunindo música e futebol no maior palco do esporte por uma causa muito especial", escreveu.

Segundo Infantino, o espetáculo fará parte de uma iniciativa beneficente ligada ao Fundo Global de Educação Cidadã da Fifa.

"O espetáculo apoiará o Fundo Global de Educação Cidadã da Fifa, nosso compromisso comum de ajudar a arrecadar 100 milhões de dólares para expandir o acesso à educação de qualidade e ao futebol para crianças em todo o mundo. Através desta iniciativa, 1 dólar de cada ingresso vendido para a Copa do Mundo irá diretamente para ajudar os jovens a aprender, crescer e jogar", acrescentou.