DECISÃO EM SALVADOR

Vitória enfrenta o Flamengo na Copa do Brasil com missão de reverter placar para classificar

Times se enfrentam no Barradão nesta quinta-feira (14), a partir das 21h30

Alan Pinheiro

Publicado em 14 de maio de 2026 às 05:00

Vitória enfrenta o Flamengo com a missão de fazer história para se classificar Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A missão pode ser difícil, mas é dever dos torcedores do Vitória acreditarem que tudo é possível de acontecer no Barradão. Os rubro-negros vão precisar superar o próprio histórico ao enfrentar o Flamengo no Barradão para tentar continuar na disputa pela Copa do Brasil. Quando a bola rolar às 21h30 desta quinta-feira (14), o objetivo é deixar o jogo de ida no passado e buscar uma virada no placar agregado.

Após ser derrotado por 2x1 no Maracanã, o Leão da Barra precisa vencer por dois gols de diferença para avançar diretamente às oitavas de final. Caso os comandados de Jair Ventura vençam a equipe carioca por apenas um gol de diferença, o clube classificado será conhecido através da disputa de pênaltis.

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Apesar da desvantagem, o elenco rubro-negro está confiante para usar a força que tem dentro de casa. No Campeonato Brasileiro, o time tem a quarta melhor campanha como mandante da competição, com 76% de aproveitamento no Barradão. No único jogo que perdeu jogando em Salvador, o adversário foi justamente o Flamengo.

A esperança de reverter o placar também cresce com o momento do time. O Vitória está a quatro jogos sem perder na temporada, o que inclui uma goleada contra o Coritiba jogando em casa. Esse desempenho como mandante, e nos últimos jogos, foi pontuado por Jair Ventura como um fator que pode ser decisivo para fazer história e dar um presente de aniversário ao seu torcedor. O clube completou 127 anos nesta quarta-feira (13).

“Contra o Flamengo vamos enfrentar o melhor elenco do futebol brasileiro, mas é na nossa casa. Espero ter uma arbitragem justa, como foi hoje. Que a gente possa fazer um grande jogo. Nem preciso chamar nossa torcida, ela sabe que precisamos dela, e quando estamos juntos a gente é capaz de fazer grandes jogos”, disse o treinador do Vitória.

O Leão precisará reverter a desvantagem construída no jogo de ida para fazer história, já que só conseguiu esse feito em 10 de 33 oportunidades. Para isso, o comandante rubro-negro conta com voltas importantes ao time titular. O meia Matheuzinho, o atacante Erick e o zagueiro Cacá foram desfalques contra o Fluminense e voltam à lista de relacionados.

Por outro lado, Anderson Pato é mais um nome que se junta a lista de desfalques do time na temporada. O departamento médico do Leão ainda conta com Dudu, Edu, Mateus Silva, Camutanga, Ricceli, Pedro Henrique, Gabriel e Rúben Ismael.

O Vitória também tenta quebrar um longo tabu diante do Flamengo. A última vitória rubro-negra sobre os cariocas no Barradão aconteceu em 1º de dezembro de 2013, pela 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Vitória venceu por 4x2, com dois gols de Dinei, além de tentos marcados por Maxi Biancucchi e Marquinhos.