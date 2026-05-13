Salvador terá linhas especiais de ônibus para o jogo entre Vitória e Flamengo amanhã (14)

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Maysa Polcri
Publicado em 13 de maio de 2026 às 16:41
Salvador receberá uma operação especial de transporte para a partida entre Vitória e Flamengo, que acontece nesta quinta-feira (14), às 21h30, no Estádio Manoel Barradas (Barradão). Para atender ao público que vai ao jogo, ônibus da frota reguladora estarão posicionados nas estações Flamboyant e Pirajá, das 19h30 às 21h30 e das 23h30 até 1h. As informações foram divulgadas pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob).
De acordo com a pasta municipal, os veículos ficarão à disposição das equipes de fiscalização e poderão ser utilizados de forma estratégica, caso haja aumento na demanda de passageiros antes e após a partida.
Além disso, a linha especial 1899 (Estádio Barradão – Estação Flamboyant) será ativada para reforçar o atendimento. A operação ocorrerá das 19h30 às 21h30, com base na Estações Flamboyant e das 23h30 até 1h, com base na Avenida Mário Sérgio, facilitando o deslocamento dos torcedores na saída do estádio.
Durante a realização da partida, duas linhas terão seus itinerários alterados. A linha 1353 (Estação Flamboyant – Jardim Nova Esperança), no sentido bairro-centro, fará percurso pela Rua do Mocambo, Rua Aymoré Moreira e Avenida Mário Sérgio (retorno), seguindo pela via marginal da Avenida Luís Viana, Rua Procurador Nelson Castro e Rua Artêmio Castro Valente, de onde acessa novamente a Avenida Luís Viana, realizando retornos nos viadutos do CAB, Bairro da Paz, Ferreira Costa e Eliana Kértesz, até retomar o itinerário normal.
No sentido centro-bairro, a linha seguirá da Estação Pituaçu pela Avenida Luís Viana, com retorno no viaduto Orlando Gomes, passando pela Rua Procurador Nelson Castro, Rua Artêmio Castro Valente e Rua Nova Cidade.
Já a linha 1357 (Nova Brasília/Trobogy – Estação Pituaçu) também terá mudanças. No sentido bairro-centro, o itinerário será pela Estrada Velha e Avenida Paralela até a Estação Pituaçu. No sentido centro-bairro, os veículos vão trafegar pela Avenida Paralela, com retorno no viaduto Orlando Gomes, seguindo pela Rua Aymoré Moreira, Rua Mocambo e Estrada Velha.