INTOXICAÇÃO

Navio com mais de 1,7 mil pessoas fica retido na França após morte de passageiro e suspeita de surto gastrointestinal

Cerca de 50 passageiros apresentaram vômito e diarreia durante cruzeiro; autoridades investigam possível intoxicação alimentar

Mariana Rios

Publicado em 13 de maio de 2026 às 17:36

Embarcação da Ambassador Cruise Line saiu das Ilhas Shetland, no Reino Unido, em 6 de maio Crédito: Reprodução/Instagram

Mais de 1.700 pessoas permanecem a bordo de um navio de cruzeiro atracado em Bordeaux, na França, após a morte de um passageiro de 90 anos e a suspeita de um surto de gastroenterite entre viajantes e tripulantes. A embarcação da Ambassador Cruise Line saiu das Ilhas Shetland, no Reino Unido, em 6 de maio, passou por cidades como Belfast, Liverpool e Brest, e seguia viagem rumo à Espanha.

Segundo autoridades francesas, quase 50 dos 1.233 passageiros — a maioria britânicos e irlandeses — apresentaram sintomas gastrointestinais, como vômitos e diarreia. O pico dos casos ocorreu em 11 de maio, quando o navio estava atracado em Brest. O passageiro que morreu já apresentava sintomas antes da chegada a Bordeaux. As informação são de O Globo.

Os testes iniciais realizados a bordo descartaram a presença de norovírus, uma das causas mais comuns de surtos em cruzeiros. Agora, amostras estão sendo analisadas em um hospital francês para investigar outras hipóteses, incluindo intoxicação alimentar. As autoridades também afirmaram que não há relação entre o caso e o recente surto de hantavírus registrado no navio MV Hondius, que deixou três mortos durante uma viagem entre Argentina e Cabo Verde.

O que é gastroenterite?

A gastroenterite é uma inflamação infecciosa do estômago e do intestino, geralmente causada por vírus, bactérias ou alimentos contaminados. Os sintomas mais comuns incluem febre, náusea, vômitos, diarreia e dores abdominais. Em muitos casos, a recuperação ocorre em poucos dias, mas a principal preocupação é a desidratação.