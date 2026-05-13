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Sorvete de Salvador está entre os 100 melhores do mundo; saiba qual

Sorveteria da Ribeira aparece na lista com o sabor tapioca

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 13 de maio de 2026 às 17:40

Sorveteria da ribeira
Sorveteria da ribeira Crédito: Redes sociais

O Taste Atlas, guia gastronômico mundial, selecionou os 100 melhores sorvetes do mundo. Apenas dois sorvetes brasileiros integram o ranking. Entre eles, está o sorvete soteropolitano de tapioca da icônica Sorveteria da Ribeira.

Um dos pontos mais tradicionais de Salvador, a Sorveteria da Ribeira foi fundada em 1931. O estabelecimento, que é parada obrigatória na capital baiana, oferece diversos sabores tradicionais de sorvete, priorizando frutas típicas do Brasil.

Os 100 sorvetes mais icônicos do mundo

Os 100 sorvetes mais icônicos do mundo por Reprodução/Instagram
Os 100 sorvetes mais icônicos do mundo por Reprodução/Instagram
Os 100 sorvetes mais icônicos do mundo por Reprodução/Instagram
Os 100 sorvetes mais icônicos do mundo por Reprodução/Instagram
Os 100 sorvetes mais icônicos do mundo por Reprodução/Instagram
Os 100 sorvetes mais icônicos do mundo por Reprodução/Instagram
Os 100 sorvetes mais icônicos do mundo por Reprodução/Instagram
Os 100 sorvetes mais icônicos do mundo por Reprodução/Instagram
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Os 100 sorvetes mais icônicos do mundo por Reprodução/Instagram
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Os 100 sorvetes mais icônicos do mundo por Reprodução/Instagram
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Os 100 sorvetes mais icônicos do mundo por Reprodução/Instagram
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Os 100 sorvetes mais icônicos do mundo por Reprodução/Instagram

O sabor mais icônico da sorveteria, segundo o Taste Atlas, é o de tapioca. A opção é preparada com autêntica farinha de tapioca e combinada a um gelato cremoso.

Leia mais

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O outro brasileiro que figura no ranking é o sabor de açaí da Sorveteria Cairu, fundada em 1964, em Belém. Os sorvetes da casa se destacam pelo uso de frutas nativas da Amazônia.

O Taste Atlas foi criado pelo jornalista e empresário Matija Babic, em 2018. O ranking é elaborado por meio de votações de usuários cadastrados na plataforma, que atribuem notas de 0,5 a 5,0 a pratos e restaurantes que já experimentaram.

Tags:

Salvador Sorveteria

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