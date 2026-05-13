Sorvete de Salvador está entre os 100 melhores do mundo; saiba qual

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Millena Marques
Publicado em 13 de maio de 2026 às 17:40
O Taste Atlas, guia gastronômico mundial, selecionou os 100 melhores sorvetes do mundo. Apenas dois sorvetes brasileiros integram o ranking. Entre eles, está o sorvete soteropolitano de tapioca da icônica Sorveteria da Ribeira.
Um dos pontos mais tradicionais de Salvador, a Sorveteria da Ribeira foi fundada em 1931. O estabelecimento, que é parada obrigatória na capital baiana, oferece diversos sabores tradicionais de sorvete, priorizando frutas típicas do Brasil.
Os 100 sorvetes mais icônicos do mundo
O sabor mais icônico da sorveteria, segundo o Taste Atlas, é o de tapioca. A opção é preparada com autêntica farinha de tapioca e combinada a um gelato cremoso.
O outro brasileiro que figura no ranking é o sabor de açaí da Sorveteria Cairu, fundada em 1964, em Belém. Os sorvetes da casa se destacam pelo uso de frutas nativas da Amazônia.
O Taste Atlas foi criado pelo jornalista e empresário Matija Babic, em 2018. O ranking é elaborado por meio de votações de usuários cadastrados na plataforma, que atribuem notas de 0,5 a 5,0 a pratos e restaurantes que já experimentaram.