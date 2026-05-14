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Lateral com passagem pelo Bahia pode jogar a terceira Copa do Mundo da carreira

Santi Arias, atualmente no Independiente, foi incluído na pré-lista da Colômbia e pode disputar sua terceira Copa do Mundo após participar das edições de 2014 e 2018

Pedro Carreiro

Publicado em 14 de maio de 2026 às 20:26

Arias Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O lateral-direito Santi Arias, ex-jogador do Bahia, apareceu na pré-lista divulgada pela Colômbia para a Copa do Mundo de 2026. A relação com os 55 nomes foi anunciada nesta quinta-feira pelo técnico Néstor Lorenzo.

Atualmente no Independiente, da Argentina, Arias pode disputar o terceiro Mundial da carreira caso seja confirmado na lista final de 26 convocados, que será divulgada nos próximos dias. O defensor já representou a seleção colombiana nas Copas do Mundo de 2014 e 2018.

Aos 34 anos, o lateral é um dos jogadores mais experientes da pré-convocação. Pela seleção principal da Colômbia, soma 66 partidas disputadas e também acumula participações em quatro edições da Copa América: 2015, 2016, 2019 e 2024.

Santiago Arias 1 de 6

Antes de retornar ao futebol sul-americano, Santi Arias construiu carreira em clubes importantes da Europa, como Sporting, PSV, Atlético de Madrid e Bayer Leverkusen. Ele chegou ao Bahia no início de 2024 cercado de expectativa, mas não conseguiu se firmar como titular absoluto da posição.

Durante sua passagem pelo Esquadrão, entre 2024 e 2025, o colombiano disputou 73 partidas, marcou dois gols e contribuiu com três assistências.

A pré-lista da Colômbia também conta com forte presença de atletas que atuam no futebol brasileiro. Ao todo, 13 jogadores de clubes do país foram incluídos na relação enviada à Fifa.

Vasco e Athletico-PR são os clubes com mais representantes, com três atletas cada. Também aparecem nomes de Botafogo, Coritiba, Cruzeiro, Flamengo, Internacional e Palmeiras.