Lateral com passagem pelo Bahia pode jogar a terceira Copa do Mundo da carreira

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Pedro Carreiro
Publicado em 14 de maio de 2026 às 20:26
O lateral-direito Santi Arias, ex-jogador do Bahia, apareceu na pré-lista divulgada pela Colômbia para a Copa do Mundo de 2026. A relação com os 55 nomes foi anunciada nesta quinta-feira pelo técnico Néstor Lorenzo.
Atualmente no Independiente, da Argentina, Arias pode disputar o terceiro Mundial da carreira caso seja confirmado na lista final de 26 convocados, que será divulgada nos próximos dias. O defensor já representou a seleção colombiana nas Copas do Mundo de 2014 e 2018.
Aos 34 anos, o lateral é um dos jogadores mais experientes da pré-convocação. Pela seleção principal da Colômbia, soma 66 partidas disputadas e também acumula participações em quatro edições da Copa América: 2015, 2016, 2019 e 2024.
Santiago Arias
Antes de retornar ao futebol sul-americano, Santi Arias construiu carreira em clubes importantes da Europa, como Sporting, PSV, Atlético de Madrid e Bayer Leverkusen. Ele chegou ao Bahia no início de 2024 cercado de expectativa, mas não conseguiu se firmar como titular absoluto da posição.
Durante sua passagem pelo Esquadrão, entre 2024 e 2025, o colombiano disputou 73 partidas, marcou dois gols e contribuiu com três assistências.
A pré-lista da Colômbia também conta com forte presença de atletas que atuam no futebol brasileiro. Ao todo, 13 jogadores de clubes do país foram incluídos na relação enviada à Fifa.
Vasco e Athletico-PR são os clubes com mais representantes, com três atletas cada. Também aparecem nomes de Botafogo, Coritiba, Cruzeiro, Flamengo, Internacional e Palmeiras.
Entre os convocados que atuam no Brasil estão Cuesta, Andrés Gómez e Johan Rojas, do Vasco; Portilla, Stiven Mendoza e Viveros, do Athletico-PR; Carbonero e Borré, do Internacional; Carrascal, do Flamengo; Barrera, do Botafogo; Sebastián Gómez, do Coritiba; Villarreal, do Cruzeiro; e Jhon Arias, do Palmeiras.