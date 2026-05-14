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Vitória x Flamengo: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

As equipes se enfrentam nesta quinta-feira (14), às 21h30, no Barradão, em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 14 de maio de 2026 às 17:30

Vitória x Flamengo - 3ª rodada Campeonato Brasileiro
Vitória x Flamengo - 3ª rodada Campeonato Brasileiro Crédito: Victor Ferreira/ECV

Vitória e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (14), às 21h30, no Barradão, em Salvador, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2026. Após perder por 2x1 no Maracanã, o Leão da Barra precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou por dois gols para avançar diretamente às quartas. Já o Rubro-Negro carioca chega embalado por uma longa invencibilidade e tenta confirmar a vaga fora de casa.

Onde assistir Vitória x Flamengo ao vivo

A partida entre Vitória e Flamengo terá transmissão ao vivo por SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

Relembre como foi o jogo de ida entre Vitória x Flamengo

Flamengo x Vitória - 5ª fase da Copa do Brasil por Victor Ferreira/EC Vitória
Flamengo x Vitória - 5ª fase da Copa do Brasil por Victor Ferreira/EC Vitória
Flamengo x Vitória - 5ª fase da Copa do Brasil por Victor Ferreira/EC Vitória
Flamengo x Vitória - 5ª fase da Copa do Brasil por Victor Ferreira/EC Vitória
Flamengo x Vitória - 5ª fase da Copa do Brasil por Victor Ferreira/EC Vitória
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Flamengo x Vitória - 5ª fase da Copa do Brasil por Victor Ferreira/EC Vitória

Vitória

O Vitória aposta mais uma vez na força do Barradão para tentar reverter o placar construído pelo Flamengo no jogo de ida. Desde a derrota justamente para o Rubro-Negro carioca, no dia 10 de fevereiro, pelo Brasileirão, o Leão perdeu apenas uma vez em casa, acumulando nove vitórias e dois empates no período. Além disso, a equipe de Jair Ventura, que vem de empate em 2x2 contra o Fluminense pelo Brasileirão, não foi derrtada nas últimas quatro partidas. 

O Rubro-negro ainda conta com retornos importantes para a partida. Matheuzinho e Erick, que cumpriram suspensão contra o Flu, e o zagueiro Cacá, preservado da partida por desgaste físico, voltam a ficar à disposição. Em contrapartida, nomes como Edu, Mateus Silva, Camutanga, Dudu, Anderson Pato e Pedro Henrique seguem fora por lesão. 

Flamengo

O Flamengo atravessa uma das melhores fases da temporada e chega ao confronto sem perder há dez jogos. Nesse período, foram oito vitórias e dois empates, sequência que consolidou o clube na vice-liderança do Brasileirão e praticamente garantiu vaga nas oitavas da Libertadores. Na última rodada, o time comandado por Leonardo Jardim venceu o Grêmio por 1x0, fora de casa, mantendo o embalo recente.

Para o duelo em Salvador, o treinador deve promover mudanças pontuais na equipe, principalmente pensando na sequência do calendário. O Rubro-Negro segue sem poder contar com Pulgar, Paquetá e Arrascaeta, todos lesionados. Por outro lado, Jorginho e Evertton Araújo devem começar jogando, já que estão suspensos para o próximo compromisso pelo Brasileirão.

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Prováveis escalações de Vitória x Flamengo

Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Baralhas, Zé Vitor e Martínez; Matheuzinho, Erick e Renê. Técnico: Jair Ventura.

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araújo e Jorginho; Carrascal, Gonzalo Plata, Samuel Lino e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

Ficha do Jogo


  • Jogo: Vitória x Flamengo
  • Campeonato: Copa do Brasil 2026
  • Rodada: Jogo de volta das oitavas de final
  • Data: Quinta-feira, 14 de maio de 2026
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Barradão, Salvador - BA
  • Onde assistir: SporTV e Premiere

Arbitragem

  • Árbitro: Raphael Claus (SP)
  • Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Bruno Boschilia (PR)
  • VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Tags:

Vitória Flamengo Copa do Brasil

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