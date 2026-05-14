MAIS QUATRO ANOS

Técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti renova contrato com a CBF até 2030

Técnico terá um ciclo completo para trabalhar com a Seleção Brasileira

Alan Pinheiro

Publicado em 14 de maio de 2026 às 15:06

Ancelotti acerta renovação até 2030 Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

O técnico italiano Carlo Ancelotti renovou o contrato com a Seleção Brasileira por mais quatro anos, até a Copa do Mundo de 2030. O treinador terá enfim um ciclo completo para trabalhar com a Amarelinha.

Ancelotti foi anunciado como técnico da Seleção Brasileira em maio de 2025. Em um ano de trabalho, ele dirigiu a Amarelinha em dez jogos. Obteve cinco vitórias, com dois empates e três derrotas. A equipe, sob seu comando, marcou 18 gols e sofreu oito.

Desde que assumiu o cargo, o técnico italiano tornou-se peça central no fortalecimento do futebol brasileiro, trabalhando em conjunto com várias áreas da CBF e consolidando uma relação marcada por identificação, trabalho de excelência e estabilidade.

10 curiosidades sobre Carlo Ancelotti 1 de 10

“Há um ano cheguei ao Brasil. Desde o primeiro minuto, entendi o que o futebol significa para este país. Há um ano, estamos trabalhando para levar a Seleção Brasileira de volta ao topo do mundo. Mas a CBF e eu queremos mais. Mais vitórias, mais tempo, mais trabalho. Estamos muito felizes em anunciar que continuaremos juntos por mais quatro anos. Vamos juntos até a Copa do Mundo de 2030. Quero agradecer a CBF pela confiança. Obrigado, Brasil, pela calorosa recepção e por todo o carinho.”, disse Ancelotti.

O presidente da CBF, Samir Xaud, celebrou a renovação de contrato de Carlo Ancelotti e destacou o alinhamento da decisão com o projeto esportivo da entidade para os próximos anos.