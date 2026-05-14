Técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti renova contrato com a CBF até 2030

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Alan Pinheiro
Publicado em 14 de maio de 2026 às 15:06
O técnico italiano Carlo Ancelotti renovou o contrato com a Seleção Brasileira por mais quatro anos, até a Copa do Mundo de 2030. O treinador terá enfim um ciclo completo para trabalhar com a Amarelinha.
Ancelotti foi anunciado como técnico da Seleção Brasileira em maio de 2025. Em um ano de trabalho, ele dirigiu a Amarelinha em dez jogos. Obteve cinco vitórias, com dois empates e três derrotas. A equipe, sob seu comando, marcou 18 gols e sofreu oito.
Desde que assumiu o cargo, o técnico italiano tornou-se peça central no fortalecimento do futebol brasileiro, trabalhando em conjunto com várias áreas da CBF e consolidando uma relação marcada por identificação, trabalho de excelência e estabilidade.
10 curiosidades sobre Carlo Ancelotti
“Há um ano cheguei ao Brasil. Desde o primeiro minuto, entendi o que o futebol significa para este país. Há um ano, estamos trabalhando para levar a Seleção Brasileira de volta ao topo do mundo. Mas a CBF e eu queremos mais. Mais vitórias, mais tempo, mais trabalho. Estamos muito felizes em anunciar que continuaremos juntos por mais quatro anos. Vamos juntos até a Copa do Mundo de 2030. Quero agradecer a CBF pela confiança. Obrigado, Brasil, pela calorosa recepção e por todo o carinho.”, disse Ancelotti.
O presidente da CBF, Samir Xaud, celebrou a renovação de contrato de Carlo Ancelotti e destacou o alinhamento da decisão com o projeto esportivo da entidade para os próximos anos.
“Hoje é um dia histórico para a CBF e para o futebol brasileiro. A renovação de Carlo Ancelotti representa mais um passo firme do nosso compromisso de oferecer à Seleção pentacampeã do mundo uma estrutura cada vez mais forte, moderna e competitiva. Trabalhamos diariamente para manter o Brasil no mais alto nível do futebol mundial, sem deixar de olhar com atenção para o desenvolvimento das demais seleções, das competições organizadas pela CBF e o fortalecimento de clubes e federações em todo o país”, declarou Samir Xaud.