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Técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti renova contrato com a CBF até 2030

Técnico terá um ciclo completo para trabalhar com a Seleção Brasileira

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 14 de maio de 2026 às 15:06

Ancelotti acerta renovação até 2030
Ancelotti acerta renovação até 2030 Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

O técnico italiano Carlo Ancelotti renovou o contrato com a Seleção Brasileira por mais quatro anos, até a Copa do Mundo de 2030. O treinador terá enfim um ciclo completo para trabalhar com a Amarelinha. 

Ancelotti foi anunciado como técnico da Seleção Brasileira em maio de 2025. Em um ano de trabalho, ele dirigiu a Amarelinha em dez jogos. Obteve cinco vitórias, com dois empates e três derrotas. A equipe, sob seu comando, marcou 18 gols e sofreu oito.

Desde que assumiu o cargo, o técnico italiano tornou-se peça central no fortalecimento do futebol brasileiro, trabalhando em conjunto com várias áreas da CBF e consolidando uma relação marcada por identificação, trabalho de excelência e estabilidade.

10 curiosidades sobre Carlo Ancelotti

É um dos poucos a ganhar a Champions League como jogador e como técnico.É um dos poucos a ganhar a Champions League como jogador e como técnico. É um dos poucos a ganhar a Champions League como jogador e como técnico. É um dos poucos a ganhar a Champions League como jogador e como técnico por Divulgação
Fala cinco idiomas: italiano, inglês, espanhol, francês e alemão por Reprodução
Gosta de cozinhar e já declarou que relaxa na cozinha preparando massas por Reproduçaõ
Tem uma das sobrancelhas mais famosas do futebol, apelidada de “sopracciglio” na Itália por Real Madrid/Divulgação
Já treinou em todas as chamadas “Big Five Leagues” da Europa por Rafael Ribeiro/CBF
É o único técnico a conquistar a liga nacional em cinco países diferentes por Rafael Ribeiro/CBF
É conhecido por nunca levantar a voz nos treinos, preferindo diálogo calmo por Divulgação
Mantém relação muito próxima com jogadores, sendo apelidado de “paizão” por vários deles por Reprodução
Foi assistente de Arrigo Sacchi na seleção italiana de 1994 por Reprodução
Publicou autobiografias em que mistura futebol e histórias pessoais, com humor e ironia por Divulgação
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É um dos poucos a ganhar a Champions League como jogador e como técnico.É um dos poucos a ganhar a Champions League como jogador e como técnico. É um dos poucos a ganhar a Champions League como jogador e como técnico. É um dos poucos a ganhar a Champions League como jogador e como técnico por Divulgação

“Há um ano cheguei ao Brasil. Desde o primeiro minuto, entendi o que o futebol significa para este país. Há um ano, estamos trabalhando para levar a Seleção Brasileira de volta ao topo do mundo. Mas a CBF e eu queremos mais. Mais vitórias, mais tempo, mais trabalho. Estamos muito felizes em anunciar que continuaremos juntos por mais quatro anos. Vamos juntos até a Copa do Mundo de 2030. Quero agradecer a CBF pela confiança. Obrigado, Brasil, pela calorosa recepção e por todo o carinho.”, disse Ancelotti.

O presidente da CBF, Samir Xaud, celebrou a renovação de contrato de Carlo Ancelotti e destacou o alinhamento da decisão com o projeto esportivo da entidade para os próximos anos.

“Hoje é um dia histórico para a CBF e para o futebol brasileiro. A renovação de Carlo Ancelotti representa mais um passo firme do nosso compromisso de oferecer à Seleção pentacampeã do mundo uma estrutura cada vez mais forte, moderna e competitiva. Trabalhamos diariamente para manter o Brasil no mais alto nível do futebol mundial, sem deixar de olhar com atenção para o desenvolvimento das demais seleções, das competições organizadas pela CBF e o fortalecimento de clubes e federações em todo o país”, declarou Samir Xaud.

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