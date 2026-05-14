ARTIGO

127 anos do Vitória, e a chegada da Nova Arena Barradão

Do ponto de vista econômico e urbano, trata-se de um ativo estratégico para Salvador, com potencial de geração de empregos, atração de eventos e fortalecimento do turismo esportivo

P Paulo Magalhães Jr

Publicado em 14 de maio de 2026 às 22:33

Projeto da Arena Barradão Crédito: Divulgação

Salvador e os baianos vivem dias de celebração com os 127 anos do Esporte Clube Vitória. Uma história que ultrapassa o futebol e se confunde com a identidade da cidade, a memória afetiva de gerações e o sentimento de pertencimento de um povo inteiro.

No meu caso, essa trajetória sempre teve um significado ainda mais profundo. Cresci nesse ambiente, com a referência direta de um pai que presidiu o Vitória entre 1978 e 1979, em um período em que o clube já demonstrava sua força e sua ligação com Salvador. Essa vivência me ensinou desde cedo que o Vitória é mais do que um time, é uma instituição social, cultural e emocional da nossa cidade.

Hoje, como vereador de Salvador e conselheiro do clube, reafirmo essa visão não apenas pela paixão, mas pela responsabilidade pública de compreender o futebol como vetor de desenvolvimento urbano, econômico e social.

É nesse contexto que Salvador recebe um presente simbólico e concreto: a futura Nova Arena Barradão, projeto que propõe transformar o tradicional estádio em um complexo moderno, multiuso e integrado à dinâmica da cidade. A iniciativa, conduzida pela gestão municipal em parceria com o consórcio responsável, prevê um equipamento capaz de unir esporte, cultura, lazer e geração de renda, reposicionando toda a região de Canabrava dentro de uma nova lógica de desenvolvimento.

O projeto contempla capacidade para mais de 40 mil torcedores, podendo chegar a 60 mil em grandes eventos, além de camarotes, áreas comerciais, museu, loja oficial, estacionamento e espaços voltados à experiência completa do torcedor. Mais do que um estádio, uma arena pensada para o futuro da cidade.

Do ponto de vista econômico e urbano, trata-se de um ativo estratégico para Salvador, com potencial de geração de empregos, atração de eventos e fortalecimento do turismo esportivo, dialogando com a vocação crescente da capital para projetos de requalificação e uso inteligente dos seus espaços.

Também é importante reconhecer a trajetória recente do clube sob a gestão do presidente Fábio Mota. Assumindo o desafio em um momento difícil, com o Vitória na Série C, sua condução administrativa possibilitou uma reconstrução progressiva, culminando no retorno à Série A e na consolidação de uma nova fase de estabilidade institucional.

A presença do poder público nesse processo, liderada pelo prefeito Bruno Reis, reforça que o esporte não é apenas entretenimento, mas também política pública, desenvolvimento urbano e instrumento de transformação social.

O Vitória completa 127 anos reafirmando sua grandeza dentro e fora de campo. E Salvador celebra junto, não apenas a história construída, mas os caminhos que se abrem a partir dela. Porque quando o futebol cresce, a cidade cresce junto. E quando o Barradão se reinventa, é toda uma região que avança para o futuro.