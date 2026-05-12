COLUNA RODRIGO DANIEL SILVA

Estudo da Ufba revela que milhões em anúncios não garantem vitória eleitoral

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Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 12 de maio de 2026 às 06:00

Pesquisa derruba tese recorrente sobre as campanhas digitais: a de que a internet tornaria as disputas eleitorais mais baratas Crédito: Ilustração gerada por IA

Uma tese de doutorado apresentada nesta segunda-feira (11), na Universidade Federal da Bahia (Ufba), aponta que maior visibilidade nas redes sociais não se traduz, necessariamente, em ganhos eleitorais.

O estudo mostra que, nas eleições de 2022, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a ex-ministra Simone Tebet (MDB, hoje no PSB) estiveram entre os candidatos que mais investiram em anúncios no Facebook e Instagram, ampliando significativamente o alcance de suas campanhas. Ainda assim, ambos acabaram derrotados nas urnas. Segundo a pesquisa, que analisou mais de 21 mil anúncios, Bolsonaro gastou R$ 2,7 milhões em publicidade digital, enquanto Tebet investiu R$ 2,3 milhões.

Candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva teve, por sua vez, um gasto total de R$ 414 mil.

Brasil Paralelo liderou gastos

Um dos dados mais curiosos do levantamento é que o perfil político que mais investiu em anúncios pagos durante a campanha de 2022 não foi de um candidato, mas do canal Brasil Paralelo, produtor de vídeos e documentários.



De acordo com a tese, o grupo desembolsou mais de R$ 17 milhões entre maio e novembro daquele ano. O estudo também aponta que o canal utilizou estratégias de microtargeting para direcionar conteúdos a usuários de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, com faixa etária entre 24 e 54 anos.

A pesquisa ainda derruba outra ideia recorrente sobre as campanhas digitais: a de que a internet tornaria as disputas eleitorais mais baratas. Na prática, o ambiente digital passou a exigir investimentos milionários, especialmente porque as plataformas passaram a cobrar para ampliar a distribuição dos conteúdos e alcançar mais usuários.

Outra conclusão apresentada, como já dito, é que maior investimento em patrocínio e visibilidade não garante, por si só, melhores resultados eleitorais. É um fenômeno semelhante ao que ocorreu durante anos na televisão. Ter mais tempo de TV, por exemplo, nunca foi garantia de vitória, como mostrou a campanha presidencial de Geraldo Alckmin (hoje no PSB) em 2018.

A tese, aprovada pela banca examinadora nesta segunda-feira, é de autoria da agora doutora Carla Rodrigues.

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