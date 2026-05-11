COLUNA BRUNO WENDEL

Ataque armado força ambientalistas a fugirem da Serra da Chapadinha

Atentado ocorreu depois dos avanços para criação de unidade de conservação da região, alvo de disputa por mineração e grilagem

Bruno Wendel

Publicado em 11 de maio de 2026 às 16:00

Ambientalistas são atacados a tiros na Chapada Diamantina Crédito: Acervo Pessoal

Após serem vítimas de um ataque armado, os ambientalistas Alcione Correa e Marcos Fantine abandonaram o Posto Avançado Toca do Lobo, instalado na Serra da Chapadinha, no município de Itaetê, no norte da Chapada Diamantina. O atentado ocorreu após avanços para a criação da Unidade de Conservação de Proteção Integral e do Refúgio de Vida Silvestre (Revis), cuja consulta pública está prevista para este ano.

Ambientalistas são atacados a tiros na Chapada Diamantina 1 de 101

Armados com fuzis e pistolas, homens encapuzados destruíram sistemas de energia solar, baterias e equipamentos de comunicação do posto. Segundo os ambientalistas, a Serra da Chapadinha vem sendo alvo da mineração, da especulação imobiliária e da grilagem de terras.