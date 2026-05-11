Ataque armado força ambientalistas a fugirem da Serra da Chapadinha

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Bruno Wendel
Publicado em 11 de maio de 2026 às 16:00
Após serem vítimas de um ataque armado, os ambientalistas Alcione Correa e Marcos Fantine abandonaram o Posto Avançado Toca do Lobo, instalado na Serra da Chapadinha, no município de Itaetê, no norte da Chapada Diamantina. O atentado ocorreu após avanços para a criação da Unidade de Conservação de Proteção Integral e do Refúgio de Vida Silvestre (Revis), cuja consulta pública está prevista para este ano.
Ambientalistas são atacados a tiros na Chapada Diamantina
Armados com fuzis e pistolas, homens encapuzados destruíram sistemas de energia solar, baterias e equipamentos de comunicação do posto. Segundo os ambientalistas, a Serra da Chapadinha vem sendo alvo da mineração, da especulação imobiliária e da grilagem de terras.
A região possui 18,3 mil hectares, com 98% de vegetação nativa preservada e apenas 11 moradores. A luta pela preservação da área ocorre desde 2021. A Secretaria do Meio Ambiente acionou a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), que abriu inquérito para investigar o caso.