Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

‘Zói de Gato’, ‘Falcão’, ‘Chokito’: rede de chefes mantém domínio do CV no Complexo do Nordeste

Lideranças espalhadas por comunidades garantem controle do tráfico e funcionamento da facção

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 5 de maio de 2026 às 05:00

‘Zói de Gato’, 'Falcão' e ‘Chokito’: quem sustenta o domínio do CV no Nordeste
‘Zói de Gato’, 'Falcão' e ‘Chokito’: quem sustenta o domínio do CV no Nordeste Crédito: Reprodução

Apontado como principal base de atuação do Comando Vermelho (CV) em Salvador, o Complexo do Nordeste não se sustenta apenas pela localização estratégica, próxima a bairros de classe média e alta. O domínio da facção na região também é resultado de uma rede de lideranças distribuídas em diferentes localidades, responsáveis por manter o controle territorial, a disciplina interna e o funcionamento das atividades criminosas.

De acordo com informações obtidas junto a fontes das forças de segurança que atuam no complexo, a estrutura do grupo na área é fragmentada, com integrantes exercendo funções específicas — desde a gerência de pontos de venda até a condução de decisões internas, como os chamados “tribunais do crime”. Mesmo sem a presença constante de chefes históricos, o modelo permite que a facção mantenha atuação contínua e organizada.

Rede de chefes mantém domínio do CV no Complexo do Nordeste

‘Zói de Gato’, 'Falcão' e ‘Chokito’: quem sustenta o domínio do CV no Nordeste por Reprodução
‘Zói de Gato’, 'Falcão' e ‘Chokito’: quem sustenta o domínio do CV no Nordeste por Reprodução
'Falcão' é apontado como responsável pela morte de PM por Divulgação
Chokito hoje e na época do crime por Reprodução e Divulgação
Josevaldo Bandeira, é conhecido como Val Bandeira por Divulgação
Ednaldo Pereira Souza, o Dada, escapou por Reprodução
Imagens mostram Dadá em mansão no Vidigal por Reprodução/Fantástico
Imagens mostram Dadá em mansão no Vidigal por Reprodução/Fantástico
Imagens mostram Dadá em mansão no Vidigal por Reprodução/Fantástico
Imagens mostram Dadá em mansão no Vidigal por Reprodução/Fantástico
Imagens mostram Dadá em mansão no Vidigal por Reprodução/Fantástico
Ednaldo Pereira Souza, o Dada, escapou de cerco por Divulgação e Reprodução
Mansão alugada por Dada por Reprodução/TV Globo
Mansão alugada por Dada por Reprodução/TV Globo
Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime' por Google Street View/Reprodução
Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime' por Google Street View/Reprodução
Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime' por Google Street View/Reprodução
Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime' por Google Street View/Reprodução
Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime' por Google Street View/Reprodução
Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime' por Google Street View/Reprodução
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Bruno Wendel/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Rua do Nordeste de Amaralina leva nome da santa por Paula Fróes
PM Glauber foi morto pelo CV no Vale das Pedrinhas por Divulgação
Cabo Glauber tinha 42 anos por Glauber Rosa Santos
Mensagem do Executivo foi lida no mesmo dia em que o policial militar Glauber Rosa Santos foi morto após ser baleado na cabeça por Thuane Maria/GOVBA
Glauber Rosa Santos tinha 42 anos e deixa filhos e esposa por Reprodução
Glauber Rosa Santos tinha 42 anos e deixa filhos e esposa por Reprodução
Glauber Rosa Santos tinha 42 anos e deixa filhos e esposa por Reprodução
Glauber Rosa Santos tinha 42 anos e deixa filhos e esposa por Reprodução
Glauber Rosa Santos tinha 42 anos e deixa filhos e esposa por Reprodução
Líder do Comando Vermelho na Bahia é preso em operação do MP por Divulgação
Polícia chega a ponto de armazenamento de armas e drogas do Comando Vermelho e prende dois em Salvador por Alberto Maraux/SSP
Polícia chega a ponto de armazenamento de armas e drogas do Comando Vermelho e prende dois em Salvador por Alberto Maraux/SSP
Polícia chega a ponto de armazenamento de armas e drogas do Comando Vermelho e prende dois em Salvador por Alberto Maraux/SSP
Polícia chega a ponto de armazenamento de armas e drogas do Comando Vermelho e prende dois em Salvador por Alberto Maraux/SSP
João Vítor Santos Souza é apontado como líder do CV em Salvador por Reprodução
João Vítor Santos Souza é apontado como líder do CV em Salvador por Reprodução
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
Mansão alugada por Dada por Reprodução/TV Globo
Ednaldo Pereira Souza, conhecido como Dada por Divulgação e Reprodução
Ednaldo Pereira dos Santos, conhecido como “Dadá” por Divulgação
Dadá conseguiu fugir por Divulgação
Buel estaria na Rocinha é é procurado por tráfico e associação para o tráfico por Reprodução
Marca do CV no Vale das Pedrinhas por Marina Silva
Tiroteio assustou moradores do Vale das Pedrinhas por Reprodução
1 de 99
‘Zói de Gato’, 'Falcão' e ‘Chokito’: quem sustenta o domínio do CV no Nordeste por Reprodução

No nível operacional, a atuação é pulverizada. Integrantes seriam responsáveis por localidades específicas dentro do complexo, formado pelos bairros de Nordeste de Amaralina, Santa Cruz, Vale das Pedrinhas e Chapada do Rio Vermelho. Nesse conglomerado, há nomes de destaque — lideranças em pontos que funcionam como células, garantindo a presença do grupo em diferentes áreas e facilitando tanto a distribuição de drogas quanto o monitoramento de movimentações policiais.

É o caso de Tiago Roberto Cunha, o “Falcão”, que possui mandado de prisão por tráfico de drogas expedido desde 21 de dezembro de 2021 pela Vara de Execuções Penais de Lauro de Freitas. Ele comanda o tráfico no Alto do Vale das Pedrinhas, área que abrange a Rua do Japão, Rua da Coreia e a localidade conhecida como Banco dos Cornos, e é apontado como líder do “bonde” responsável pelo ataque a uma viatura da Polícia Militar que resultou na morte do cabo Glauber Rosa Santos, em fevereiro deste ano.

José Carlos Ferreira dos Santos, o “Zóio de Gato”, é descrito como gerente da área dos Alagados e, atualmente, estaria no Rio de Janeiro, base histórica da facção. A ligação com o estado fluminense reforça o intercâmbio entre núcleos da organização. O criminoso é o “Nove de Copas” do Baralho do Crime e é procurado por tráfico de drogas, homicídio, organização criminosa e associação para o tráfico.

“Chokito”, nome de guerra de William Santos Santana, é apontado como liderança do CV em parte da localidade Sucupira, no Beco da Juju, na Rua São Jerônimo e na Rua da Olaria. Ele teve participação na morte do cabo Gustavo Gonzaga da Silva, esquartejado no Nordeste de Amaralina, em 2018. Em janeiro do ano passado, foi preso com cinco comparsas após invadirem uma casa e ameaçarem matar uma família no bairro de Santa Cruz e, mesmo assim, continuaria dando ordens de fora do sistema prisional.

A divisão territorial inclui ainda outros nomes associados a localidades específicas, como Hélder, na Rua Caio Pedreira Filho; “Feijão”, na Rua Sete de Agosto, também conhecida como “Globo”; “Trovão”, na Serra Verde, que divide com “Boba” o final de linha de Santa Cruz; “Arraia”, que chefia as localidades de Mangueira e Colômbia; e “Batoré”, na Rua Sucupira. A presença desses integrantes reforça o controle capilarizado da facção.

Segundo o professor de Direito da Estácio-Fib, coronel Antônio Jorge, o crime organizado funciona como um Sistema Adaptativo Complexo (SAC). “Isso demonstra por que devemos tirar o crime organizado do campo do ‘caos’ e tratá-lo como um agente racional. Enxergar a facção como SAC ajuda a entender por que ‘prender o chefe’ ou ‘fazer uma operação’ isoladamente não resolve. No Nordeste, cada ação previsível do Estado vira dado para o sistema se recalibrar”, afirma. Em termos simples, não se trata de uma estrutura rígida e centralizada, mas de um conjunto de partes que interagem, aprendem e se ajustam constantemente ao ambiente — como um organismo vivo.

Há ainda integrantes com funções ligadas à disciplina interna, como Fábio Souza Costa, o “Xande”, que, mesmo preso, segue atuante. Embora não ocupe posição de destaque na hierarquia geral, estaria ligado à condução de julgamentos internos, conhecidos como “tribunal do crime”, mecanismo utilizado por facções para punir rivais ou moradores que violam suas regras. Em abril deste ano, ele deu entrada baleado no Centro de Ortopedia e Traumatologia (COT), onde foi localizado pelo Departamento de Repressão e Combate ao Narcotráfico (Denarc).

Leia mais

Imagem - Pastor morto em Salvador dizia que ‘Jesus é maior que o BDM e o CV’

Pastor morto em Salvador dizia que ‘Jesus é maior que o BDM e o CV’

Imagem - Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime'

Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime'

Imagem - Três PMs atacados em 15 dias evidenciam força do Comando Vermelho no Complexo do Nordeste

Três PMs atacados em 15 dias evidenciam força do Comando Vermelho no Complexo do Nordeste

Mais recentes

Imagem - Frente fria provoca chuvas moderadas a fortes no litoral baiano; confira previsão

Frente fria provoca chuvas moderadas a fortes no litoral baiano; confira previsão
Imagem - ‘Capital do Feijão’ na Bahia lidera ranking de cidade mais fria do Nordeste

‘Capital do Feijão’ na Bahia lidera ranking de cidade mais fria do Nordeste
Imagem - Inmet coloca mais de 25 cidades da Bahia em alerta amarelo de chuvas

Inmet coloca mais de 25 cidades da Bahia em alerta amarelo de chuvas