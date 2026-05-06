Temporal com relâmpagos e trovões atinge Salvador; Codesal emite alerta

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Elaine Sanoli
Publicado em 6 de maio de 2026 às 23:37
A Defesa Civil de Salvador (Codesal) emitiu um alerta para chuvas intensas na capital baiana na noite desta quarta-feira (6). A mensagem foi enviada à população por meio de SMS. A cidade registrou, nesta noite, chuvas fortes com trovões e relâmpagos em diferentes pontos.
O comunicado alerta para a possibilidade de chuvas intensas, com raios e rajadas de vento. Segundo a Codesal, há risco de alagamentos e deslizamentos de terra.
Chuva em Salvador ao longo dos anos
“Devido aos acumulados expressivos superiores a 40 mm registrados apenas nas últimas seis horas em múltiplos bairros da cidade e à previsão de continuidade das chuvas”, informou o órgão.
Nesta semana, o tempo sofre influência de uma massa de ar quente e seca. As chuvas, que ocorrem com intensidade fraca a moderada na cidade, são provocadas por áreas de instabilidade atmosférica associadas à formação de um cavado próximo à costa.
Segundo a previsão, a temperatura varia entre 23 °C e 31 °C, com ventos atingindo até 28 km/h, velocidade considerada moderada.