ALIMENTAÇÃO

Cozinha de universidade é interditada após estudantes passarem mal na Bahia

Local funcionava sem alvará sanitário e em condições irregulares

Elaine Sanoli

Publicado em 6 de maio de 2026 às 23:20

Cozinha industrial que atende universidade foi interditada Crédito: Divulgação

Uma cozinha industrial foi interditada nesta quarta-feira (6), em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. O estabelecimento fornece refeições para uma universidade da cidade, mas funcionava sem alvará sanitário e apresentava outras irregularidades.

No local, situado no bairro Bem Querer, a Coordenação de Vigilância Sanitária e Ambiental (Visa) encontrou problemas como a ausência de alvará sanitário e de amostras das refeições, condições inadequadas de armazenamento e transporte de alimentos, além de utensílios desgastados.

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A empresa passou a ser investigada após denúncias de que diversas pessoas teriam passado mal depois de consumirem refeições no restaurante universitário. A Vigilância Sanitária foi acionada e realizou uma inspeção no imóvel.

“Viemos até o local onde os alimentos são produzidos e constatamos que a empresa não possui alvará sanitário em Vitória da Conquista. Também encontramos uma situação crítica na cozinha industrial, o que resultou na interdição total do espaço”, afirmou o coordenador da Vigilância Sanitária, Maico Mares.