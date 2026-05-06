Cozinha de universidade é interditada após estudantes passarem mal na Bahia

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Elaine Sanoli
Publicado em 6 de maio de 2026 às 23:20
Uma cozinha industrial foi interditada nesta quarta-feira (6), em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. O estabelecimento fornece refeições para uma universidade da cidade, mas funcionava sem alvará sanitário e apresentava outras irregularidades.
No local, situado no bairro Bem Querer, a Coordenação de Vigilância Sanitária e Ambiental (Visa) encontrou problemas como a ausência de alvará sanitário e de amostras das refeições, condições inadequadas de armazenamento e transporte de alimentos, além de utensílios desgastados.
Cozinha industrial que atende universidade foi interditada
A empresa passou a ser investigada após denúncias de que diversas pessoas teriam passado mal depois de consumirem refeições no restaurante universitário. A Vigilância Sanitária foi acionada e realizou uma inspeção no imóvel.
“Viemos até o local onde os alimentos são produzidos e constatamos que a empresa não possui alvará sanitário em Vitória da Conquista. Também encontramos uma situação crítica na cozinha industrial, o que resultou na interdição total do espaço”, afirmou o coordenador da Vigilância Sanitária, Maico Mares.
Segundo o gestor, a Visa vai analisar se o estabelecimento já havia recebido notificações anteriores, além de levantar o número de pessoas afetadas que procuraram atendimento na rede pública ou privada de saúde para, posteriormente, autuar a empresa. A cozinha industrial permanecerá interditada até que os responsáveis se apresentem ao órgão e regularizem a situação.