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Cozinha de universidade é interditada após estudantes passarem mal na Bahia

Local funcionava sem alvará sanitário e em condições irregulares

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 6 de maio de 2026 às 23:20

Cozinha industrial que atende universidade foi interditada
Cozinha industrial que atende universidade foi interditada Crédito: Divulgação

Uma cozinha industrial foi interditada nesta quarta-feira (6), em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. O estabelecimento fornece refeições para uma universidade da cidade, mas funcionava sem alvará sanitário e apresentava outras irregularidades.

No local, situado no bairro Bem Querer, a Coordenação de Vigilância Sanitária e Ambiental (Visa) encontrou problemas como a ausência de alvará sanitário e de amostras das refeições, condições inadequadas de armazenamento e transporte de alimentos, além de utensílios desgastados.

Cozinha industrial que atende universidade foi interditada

Cozinha industrial que atende universidade foi interditada por Divulgação
Cozinha industrial que atende universidade foi interditada por Divulgação
Cozinha industrial que atende universidade foi interditada por Divulgação
Cozinha industrial que atende universidade foi interditada por Divulgação
Cozinha industrial que atende universidade foi interditada por Divulgação
Cozinha industrial que atende universidade foi interditada por Divulgação
Cozinha industrial que atende universidade foi interditada por Divulgação
Cozinha industrial que atende universidade foi interditada por Divulgação
Cozinha industrial que atende universidade foi interditada por Divulgação
Cozinha industrial que atende universidade foi interditada por Divulgação
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Cozinha industrial que atende universidade foi interditada por Divulgação
Cozinha industrial que atende universidade foi interditada por Divulgação
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Cozinha industrial que atende universidade foi interditada por Divulgação

A empresa passou a ser investigada após denúncias de que diversas pessoas teriam passado mal depois de consumirem refeições no restaurante universitário. A Vigilância Sanitária foi acionada e realizou uma inspeção no imóvel.

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“Viemos até o local onde os alimentos são produzidos e constatamos que a empresa não possui alvará sanitário em Vitória da Conquista. Também encontramos uma situação crítica na cozinha industrial, o que resultou na interdição total do espaço”, afirmou o coordenador da Vigilância Sanitária, Maico Mares.

Segundo o gestor, a Visa vai analisar se o estabelecimento já havia recebido notificações anteriores, além de levantar o número de pessoas afetadas que procuraram atendimento na rede pública ou privada de saúde para, posteriormente, autuar a empresa. A cozinha industrial permanecerá interditada até que os responsáveis se apresentem ao órgão e regularizem a situação.

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