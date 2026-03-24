IRREGULARIDADES

Infestação de insetos e esgoto sem encanamento: mercado é interditado após fiscalização

Fiscalização resultou em prisões em flagrante e interdições de diferentes estabelecimentos

Elaine Sanoli

Publicado em 24 de março de 2026 às 23:13

Fiscalização prendeu duas pessoas e interditou três estabelecimentos Crédito: Divulgação/ MPRS

Um mercado da cidade de Lavras do Sul (RS) foi interditado após ser alvo de uma fiscalização sanitária. No local, foram encontradas diversas irregularidades, como infestação de insetos e esgoto sem o devido encanamento. Além dele, outros dois estabelecimentos comerciais do município foram fiscalizados, e duas pessoas foram presas em flagrante. Ao todo, 2,5 toneladas de produtos foram apreendidas na última quarta-feira (18).

O mercado foi totalmente interditado após a constatação de problemas estruturais e a apreensão de 1,3 tonelada de alimentos impróprios, segundo o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS). O local apresentava infestação de insetos, esgoto sem encanamento adequado, produtos vencidos e sem procedência, fracionamento indevido, falhas no controle de temperatura e armazenamento inadequado, além da comercialização irregular de álcool, cuja venda é proibida em supermercados.

Fiscalização prendeu duas pessoas e interditou três estabelecimentos 1 de 18

Em um segundo ponto de fiscalização, um restaurante localizado no clube da cidade, de propriedade do mesmo responsável, também foi interditado por más condições de higiene. Cerca de 100 kg de alimentos impróprios foram apreendidos.

Além de carne, durante a operação foram recolhidos ovos, queijo, produtos de padaria, bolos, pães, embutidos, presunto, salsicha, biscoitos e uma grande quantidade de potes de margarina fora da temperatura adequada, além de unidades de álcool de comercialização proibida. Todo o material apreendido foi descartado.