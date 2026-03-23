Animais na cozinha: fábrica de quentinhas é interditada e multa pode chegar a R$ 38 mil

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Elaine Sanoli
Publicado em 23 de março de 2026 às 19:10
Um estabelecimento que comercializava quentinhas foi interditado pela Vigilância Sanitária de Maceió (Visa) nesta segunda-feira (23). O comércio, localizado no bairro Ponta da Terra, foi notificado e fechado até que se adeque às exigências sanitárias. A multa, em decorrência da não adequação das irregularidades, pode chegar a R$ 38 mil.
Durante a fiscalização, a equipe encontrou diversas irregularidades sanitárias e condições precárias de higiene, como animais transitando em áreas de manipulação de alimentos; marmitas armazenadas sobre o sofá; produtos como charque e queijo coalho estragados ou vencidos; insumos utilizados na produção mantidos em temperatura inadequada; além de paredes com mofo.
Vigilância Sanitária interdita comércio de quentinhas
“Além das falhas graves, os representantes do estabelecimento não possuíam em mãos o alvará sanitário, o certificado de controle de pragas nem o comprovante de curso de boas práticas sanitárias”, afirmou o chefe especial da Visa, Airton Santos.
O estabelecimento tem prazo de até 30 dias para se adequar às exigências sanitárias e solicitar a desinterdição. Caso não se regularize, responderá a processo administrativo, cuja penalidade inclui multa que pode variar de R$ 180 a R$ 38 mil.