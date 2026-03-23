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Animais na cozinha: fábrica de quentinhas é interditada e multa pode chegar a R$ 38 mil

Vigilância Sanitária encontrou diferentes irregularidades sanitárias no local

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 23 de março de 2026 às 19:10

Vigilância Sanitária interdita comércio de quentinhas
Vigilância Sanitária interdita comércio de quentinhas Crédito: Divulgação

Um estabelecimento que comercializava quentinhas foi interditado pela Vigilância Sanitária de Maceió (Visa) nesta segunda-feira (23). O comércio, localizado no bairro Ponta da Terra, foi notificado e fechado até que se adeque às exigências sanitárias. A multa, em decorrência da não adequação das irregularidades, pode chegar a R$ 38 mil.

Durante a fiscalização, a equipe encontrou diversas irregularidades sanitárias e condições precárias de higiene, como animais transitando em áreas de manipulação de alimentos; marmitas armazenadas sobre o sofá; produtos como charque e queijo coalho estragados ou vencidos; insumos utilizados na produção mantidos em temperatura inadequada; além de paredes com mofo.

Vigilância Sanitária interdita comércio de quentinhas

Vigilância Sanitária interdita comércio de quentinhas por Divulgação
Vigilância Sanitária interdita comércio de quentinhas por Divulgação
Vigilância Sanitária interdita comércio de quentinhas por Divulgação
Vigilância Sanitária interdita comércio de quentinhas por Divulgação
Vigilância Sanitária interdita comércio de quentinhas por Divulgação
Vigilância Sanitária interdita comércio de quentinhas por Divulgação
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Vigilância Sanitária interdita comércio de quentinhas por Divulgação

“Além das falhas graves, os representantes do estabelecimento não possuíam em mãos o alvará sanitário, o certificado de controle de pragas nem o comprovante de curso de boas práticas sanitárias”, afirmou o chefe especial da Visa, Airton Santos.

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O estabelecimento tem prazo de até 30 dias para se adequar às exigências sanitárias e solicitar a desinterdição. Caso não se regularize, responderá a processo administrativo, cuja penalidade inclui multa que pode variar de R$ 180 a R$ 38 mil.

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Vigilância Sanitária

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