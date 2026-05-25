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Fim da escala 6x1 vai prever duas folgas por semana já em 2026, diz Motta

Proposta prevê que, 60 dias após a promulgação da PEC, haverá uma redução imediata de duas horas na carga horária

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 25 de maio de 2026 às 15:57

Fim da escala 6x1
Fim da escala 6x1 Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou nesta segunda-feira (25) que o relatório final da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala 6x1 contará com um período de transição de um ano para reduzir a jornada semanal de trabalho de 44 para 40 horas.

De acordo com Motta, a proposta prevê que, 60 dias após a promulgação da PEC, haverá uma redução imediata de duas horas na carga horária. Após 12 meses, ocorrerá um novo corte de duas horas, concluindo a transição em até um ano. “Isso dá um tempo para que os setores possam se organizar”, afirmou.

Fim da escala 6X1 e isenção de IR

Pessoas participam de ato em defesa do fim da jornada 6x1 em Brasília por Valter Campanato/Agência Brasil
essoas participam de ato em defesa do fim da jornada 6x1, realizado na Rodoviária de Brasília por Valter Campanato/Agência Brasil
Pessoas participam de ato em defesa do fim da jornada 6x1 por Letycia Bond/Agência Brasil
Manifestantes reúnem-se em protesto pelo fim da jornada de trabalho 6x1, na Cinelândia por Tânia Rêgo/Agência Brasil
ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA por REPRODUÇÃO
IMPOSTO DE RENDA por REPRODUÇÃO
POLICIA FEDERAL/IMPOSTO DE RENDA/TABELA DE ISENÇÃO por REPRODUÇÃO
Imposto de Renda por Shutterstock
Símbolo do Imposto de Renda por Joédson Alves/Agência Brasil
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Pessoas participam de ato em defesa do fim da jornada 6x1 em Brasília por Valter Campanato/Agência Brasil

O parlamentar destacou ainda que existem três pontos considerados inegociáveis na proposta: o fim da escala 6x1, a redução da jornada de trabalho e a garantia de que não haverá diminuição salarial. Segundo ele, há alinhamento entre a Câmara dos Deputados e o governo federal sobre esses temas.

“Partimos do princípio de que esses três pontos são inegociáveis para a Câmara dos Deputados e para o governo. Temos ampla convergência nessas três situações que trazem para o trabalhador uma nova realidade”, declarou.

Motta também explicou que o texto vem sendo ajustado para contemplar regras específicas voltadas a servidores públicos, prestadores de serviço ligados ao setor público e microempreendedores individuais (MEIs). Atualmente, os MEIs podem contratar apenas um funcionário com carteira assinada, e a intenção é ampliar esse limite diante da redução da jornada de trabalho. As alterações relacionadas aos microempreendedores deverão ser feitas por meio de projeto de lei.

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Por fim, o presidente da Câmara ressaltou que a proposta passou por amplo debate na tentativa de construir um texto equilibrado. Segundo ele, desde o início das discussões houve diálogo tanto com representantes dos trabalhadores quanto com integrantes do setor produtivo, em articulação com o governo federal.

Com informações da Agência Câmara de Notícias

Tags:

Escala 6x1 Pec

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