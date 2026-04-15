BRASIL

Jornada menor, dois dias de folga e salário mantido: entenda projeto apresentado pelo governo contra escala 6x1

Proposta foi enviada em regime de urgência constitucional

Millena Marques

Publicado em 15 de abril de 2026 às 08:42

Congresso Nacional Crédito: Lula Marques/ Agência Brasil

O presidente Lula encaminhou, na terça-feira (14), ao Congresso Nacional um projeto que prevê o fim da escala 6x1. No modelo, o trabalhador atua por seis dias consecutivos e folga apenas um.

Segundo a Casa Civil, a proposta foi enviada em regime de urgência constitucional, mecanismo que acelera a tramitação. Nesse formato, a Câmara dos Deputados tem até 45 dias para analisar o texto, sob pena de a pauta ficar trancada. Até o momento, a íntegra do projeto ainda não foi divulgada.

Fim da escala 6X1 e isenção de IR 1 de 9

Nas redes sociais, Lula destacou que a medida propõe a redução da jornada semanal para 40 horas, sem alteração nos salários. Para o presidente, a iniciativa busca melhorar a qualidade de vida da população.