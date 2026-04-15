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Jornada menor, dois dias de folga e salário mantido: entenda projeto apresentado pelo governo contra escala 6x1

Proposta foi enviada em regime de urgência constitucional

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 15 de abril de 2026 às 08:42

Com mais de 14 mil servidores e uma estrutura de apoio que supera países como EUA e Reino Unido, o custo administrativo aqui é bilionário.
Congresso Nacional Crédito: Lula Marques/ Agência Brasil

O presidente Lula encaminhou, na terça-feira (14), ao Congresso Nacional um projeto que prevê o fim da escala 6x1. No modelo, o trabalhador atua por seis dias consecutivos e folga apenas um.

Segundo a Casa Civil, a proposta foi enviada em regime de urgência constitucional, mecanismo que acelera a tramitação. Nesse formato, a Câmara dos Deputados tem até 45 dias para analisar o texto, sob pena de a pauta ficar trancada. Até o momento, a íntegra do projeto ainda não foi divulgada.

Fim da escala 6X1 e isenção de IR

Pessoas participam de ato em defesa do fim da jornada 6x1 em Brasília por Valter Campanato/Agência Brasil
essoas participam de ato em defesa do fim da jornada 6x1, realizado na Rodoviária de Brasília por Valter Campanato/Agência Brasil
Pessoas participam de ato em defesa do fim da jornada 6x1 por Letycia Bond/Agência Brasil
Manifestantes reúnem-se em protesto pelo fim da jornada de trabalho 6x1, na Cinelândia por Tânia Rêgo/Agência Brasil
ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA por REPRODUÇÃO
IMPOSTO DE RENDA por REPRODUÇÃO
POLICIA FEDERAL/IMPOSTO DE RENDA/TABELA DE ISENÇÃO por REPRODUÇÃO
Imposto de Renda por Shutterstock
Símbolo do Imposto de Renda por Joédson Alves/Agência Brasil
1 de 9
Pessoas participam de ato em defesa do fim da jornada 6x1 em Brasília por Valter Campanato/Agência Brasil

Nas redes sociais, Lula destacou que a medida propõe a redução da jornada semanal para 40 horas, sem alteração nos salários. Para o presidente, a iniciativa busca melhorar a qualidade de vida da população.

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“A proposta devolve tempo aos trabalhadores e trabalhadoras: tempo para ver os filhos crescerem, para o lazer, para o descanso e para o convívio familiar. Um passo para um país mais justo e com mais qualidade de vida para todos”, escreveu.

Tags:

Brasil Congresso Escala 6x1

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